7. 10. 2025 – 13:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí.
Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Novinářům to řekl před dnešním prvním zasedání poslaneckého klubu Motoristů v pražské Hostivaři. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.
Macinka odmítl komentovat personálie i případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení, a to včetně spekulací kolem toho, že by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory. Turek nechce Okamuru na ministerstvu obrany, přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo. "V takové vládě bych neseděl," konstatoval. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.
"Slyšeli jsme jména, a ta nám připadají přijatelná," uvedl. Odmítl nicméně potvrdit, že by se mohlo jednat například o šéfa hasičů Vladimíra Vlčka, který v pondělí jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, což oba vysvětlovali snahou o zlepšení rozpočtu hasičského sboru.
Macinka v souvislosti se spekulacemi ohledně jmen řekl, že se situace vyvíjí každým dnem a bylo by neseriózní cokoli zveřejňovat. Usměrňoval také pondělní Turkovo vyjádření. "Řekl, že pan Macinka by byl skvělým nebo perfektním ministrem životního prostředí a stejně tak Oto Klempíř skvělým nebo perfektním ministrem kultury. To bych určitě podepsal. Máme tady 13 odborníků v každé oblasti. Jsou to fakticky lídři a každý z nich by mohl být ministrem. Ale v tuto chvíli by bylo předčasné kohokoli určovat na nějaké pozice, respektive zveřejňovat tyto věci do té doby, než dojde k uzavření těch jednání," uvedl.
Macinka řekl, že se k jednáním o obsazení jednotlivých postů vyjádří až po dokončení dohody. Pondělní jednání s předsedou SPD označil za zdvořilou schůzku s někým, kdo vede stranu, která získala ve volbách nějaký výsledek. "Je tu nějaká možná pohodlná většina ve Sněmovně. Bavíme se, zda konstelace může být stabilní," uvedl a odvolal se na slova prezidenta Petra Pavla, který v pondělí hovořil o možném vzniku vlády třech stran. "Okamura je parlamentní člověk, určitě je velmi zkušeným člověkem, určitě by to zvládl," uvedl Macinka na adresu Okamury.
Advokátka, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nová poslankyně Renata Vesecká (za Motoristé) dnes nechtěla komentovat, zda se zvažuje i možnost, že by se stala budoucí ministryní spravedlnosti. Uvedla však, že by i ve Sněmovně chtěla působit v oboru, kterému se celoživotně věnuje. "Mojí oblastí by rozhodně měla být oblast práva a bezpečnosti," řekla.
Poslanci Motoristů dnes vybírají vedení svého klubu. Kandidátem na jeho předsedu je lékař Boris Šťastný, který již v minulosti poslancem byl, a to za ODS. Prvním místopředsedou klubu by měl být Matěj Gregor. "Jednak je to nejmladší člen našeho poslaneckého klubu, čili se domníváme, že má nejvíc sil," řekl Šťastný. Poukázal i na to, že Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.
Motoristé v letošních sněmovních volbách získali 13 mandátů.