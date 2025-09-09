Důchodci mohou jet na degustace ve sklípku i za polovic než běžní lidé
9. 9. 2025 – 14:51 | Zprávy | Anna Pecena
Láhev dobrého vína dnes není levná záležitost. Přesto senioři objevili způsob, jak si dopřát moravskou pohostinnost za ceny, o kterých se mladším ani nesní. Tajemství tkví v nenápadných slevách a gestech, které vinaři seniorům nabízejí.
Morava přeje starším hostům
Když přijedete na jižní Moravu, vítá vás nejen vůně vinných sklepů, ale také ochota vinařů. A ti dobře vědí, že důchodci jsou vděčná a častá klientela. Proto není výjimkou, že skupina seniorů dostane lepší cenu na degustaci, někdy dokonce zdarma drobný vzorek vína na uvítanou. Nejde o žádný oficiální celostátní program – spíše o regionální zvyklost, která se předává ústně a funguje hlavně tam, kde je vinařství rodinnou záležitostí.
„Pro starší návštěvníky máme vždy něco navíc. Často jim nabídneme ochutnávku levněji, nebo přidáme chleba se škvarkovkou,“ říká vinař z Mikulova, jehož rodina pořádá degustace už třicet let. A senioři? Ti si to nenechávají ujít, protože kromě úspory jde také o přátelskou atmosféru.
Senior Pas otevře dveře i do sklepa
Oficiálnější cestou je projekt Senior Pas, který už funguje v několika krajích České republiky. A i mezi vinaři se najdou podniky, které se do něj zapojily. Tam je sleva jasně daná – obvykle 10 až 20 % na degustace nebo na samotný nákup lahví. Pro důchodce je to příjemná jistota, že sleva nebude záležet jen na dobré vůli vinaře, ale na oficiální dohodě.
Podle webu seniorpasy.cz jde o více než 3 000 zapojených subjektů po celé republice, včetně některých vinařství. A portál E15.cz potvrzuje, že slevy se vztahují i na kulturu, gastronomii a volnočasové aktivity.
Sklenka navíc jako gesto
Faktem je, že vinaři si důchodců váží. Často se k nim chovají velkoryseji než k jiným návštěvníkům. Zvlášť pokud senioři přijedou jako skupina, mohou získat „balíček na míru“ – levnější degustaci, delší posezení, někdy i drobný dárek v podobě malé lahvičky. To se do oficiálních ceníků nikdy nenapíše, ale místní to vědí.
Pro starší generaci tak návštěva sklepa není jen kulturní zážitek, ale i praktická úspora. A kdo jednou vyzkoušel moravskou pohostinnost, dobře ví, že víno chutná o něco lépe, když za něj zaplatíte méně.