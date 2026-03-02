Dnes je pondělí 2. března 2026., Svátek má Anežka
2. 3. 2026 – 18:18 | Magazín | Veronika Borská

Nejlepší kamarádka možná? Která znamení mají nejpevnější přátelství
zdroj: Freepik
Hledáte nejlepší kamarádku na celý život? Astrologie tvrdí, že některá znamení zvěrokruhu si k sobě nacházejí cestu přirozeněji než jiná. Zatímco některé dvojice spojuje spontánní energie, jiné drží pohromadě hluboká loajalita a vzájemné porozumění.

Přátelství je často pevnější než láska. Nestojí na vášni, ale na důvěře, společných zážitcích a ochotě zůstat i ve chvílích, kdy se nedaří. Astrologie pracuje s archetypy povah a tvrdí, že určité kombinace znamení mezi sebou vytvářejí silnější a stabilnější vazby. Které dvojice podle hvězd drží při sobě nejvíc?

Beran a Lev: Energie, která se nezastaví

Beran miluje akci a Lev září sebevědomím. Společně tvoří dynamickou dvojici, která si navzájem dodává odvahu. Obě znamení patří mezi ohnivá, což znamená silnou energii, spontánnost a potřebu žít naplno.

Jejich přátelství bývá hlasité, plné plánů a dobrodružství. Dokážou si konkurovat, ale zároveň se obdivují. Pokud se naučí respektovat své ego, mohou spolu vydržet dlouhé roky.

Býk a Rak: Stabilita a jistota

Býk potřebuje bezpečí a Rak hledá citovou hloubku. Společně vytvářejí jedno z nejpevnějších přátelství zvěrokruhu. Obě znamení si zakládají na věrnosti a dlouhodobých vztazích.

Tato dvojice si rozumí beze slov. Býk dodává vztahu stabilitu, Rak citlivost a empatii. Je to přátelství, které stojí na tichém porozumění a vzájemné podpoře.

Blíženci a Váhy: Nekonečné rozhovory

Vzdušná znamení si rozumějí především mentálně. Blíženci milují komunikaci, Váhy harmonii. Společně dokážou vést dlouhé debaty o životě, vztazích i drobnostech každodenního dne.

Jejich přátelství bývá lehké, hravé a intelektuálně podnětné. Problém nastává jen tehdy, když se jeden z nich začne vyhýbat rozhodnutím. Jinak jde o spojení, které stojí na sdíleném humoru a otevřenosti.

Panna a Štír: Hloubka a loajalita

Panna je praktická a analytická, Štír intenzivní a citově hluboký. Na první pohled rozdílná kombinace, která však často funguje překvapivě dobře.

Obě znamení si cení upřímnosti a důvěry. Pokud si k sobě najdou cestu, vzniká pevné a téměř neotřesitelné přátelství. Jejich vztah bývá diskrétní, ale velmi silný.

Střelec a Vodnář: Svoboda bez hranic

Střelec potřebuje pohyb, Vodnář originalitu. Společně tvoří nekonvenční dvojici, která si dává prostor a respektuje individualitu.

Jejich přátelství je založené na svobodě. Nevyžadují každodenní kontakt, ale když se setkají, navážou tam, kde skončili. Spojuje je otevřenost a chuť objevovat nové věci.

Kozoroh a Ryby: Realita a cit

Kozoroh stojí pevně na zemi, Ryby žijí ve světě emocí. Tato kombinace může působit nevyváženě, ale právě rozdílnost je často tím, co je spojuje.

Kozoroh poskytuje oporu a stabilitu, Ryby přinášejí pochopení a citovou hloubku. Pokud si navzájem porozumí, mohou vytvořit přátelství, které stojí na respektu a rovnováze.

Je to opravdu o hvězdách?

Astrologie nabízí zajímavý pohled na dynamiku vztahů, ale skutečné přátelství vždy stojí na konkrétních lidech. Sdílené hodnoty, podobný smysl pro humor, schopnost odpustit i otevřeně mluvit o problémech mají větší váhu než datum narození.

Hvězdy mohou naznačit potenciál, ale o pevnosti přátelství rozhodují zkušenosti, důvěra a čas.

Možná právě proto někdy zjistíme, že naše nejlepší kamarádka má znamení, které by podle astrologických tabulek vůbec nemělo fungovat.

