Něco se děje pod hladinou. Pláž vydává podivné nálezy

22. 5. 2025 – 11:35 | Zpravodajství | Alex Vávra

Na klidné pláži si děti hrají jako každý jiný den. Jenže z písku začínají vylézat podivné věci, které tam nemají co dělat. Vědci tápou a veřejnost si klade jedinou otázku: Co se to u pobřeží probouzí?

Slunce hřálo malou holčičku do zad, když se krčila u okraje vody a drobnýma rukama prohrabávala vlhký písek. Nehledala nic zvláštního – jen pár hezkých kamínků nebo mušlí na ozdobení písečného hradu. Pak ale její prsty narazily na něco tvrdého, ostrého a tmavého. Trojúhelníkový útvar ukrytý v písku. Vyrvala ho ze země, otřela dlaně o sebe a s výkřikem „Mami! Tati!“ vyrazila bosá po pláži. Rodiče čekali další naplavené dřívko nebo ulitu. Když však jejich dcera rozevřela dlaň, oči se jim rozšířily úžasem. „To je žraločí zub!“ vydechl otec. Takový nález je sám o sobě vzácný, ale co následovalo, posunulo celý příběh do říše záhad. Na malé části pláže Narragansett Town Beach v americkém státě Rhode Island se během jediného roku našlo nejméně sedm zkamenělých žraločích zubů – některé starší než 10 000 let. A možný osmý nález je právě teď v rukou odborníků. Co se to děje pod pískem?

Jon Dodd, výkonný ředitel Atlantického institutu pro výzkum žraloků, netajil překvapení. „Nevíme, co přesně se děje, ale je fascinující, že zuby se liší velikostí, tvarem i barvou,“ řekl. Může jít o zuby různých žraloků, ale možná i o nálezy z různých epoch. Právě tato rozmanitost vědce mate nejvíc – objevují se na jediném kousku pobřeží, jako by je někdo cíleně vysypal z kapsy času. Fosilizovaný žraločí zub není něco, co byste běžně našli na pláži. Aby zub zkameněl, musí být rychle pohřben v sedimentu a přežít bez újmy tisíce let. To se děje většinou v říčních březích nebo lomech, kde jsou odkryté staré geologické vrstvy – rozhodně ne uprostřed turistické pláže. Tím spíš je záhadné, proč se teď tyto relikvie pradávných predátorů objevují zrovna tady. Něco muselo narušit mořské dno. Podmořský sesuv? Změna proudění vln? Nebo něco úplně jiného?

Vědci zatím tápou. A právě proto se obracejí k veřejnosti. Po Narragansettu už visí výstražné cedule: našli jste něco, co vypadá jako zkamenělý žraločí zub? Je váš – ale vyfoťte ho a pošlete snímek na info@atlanticshark.org spolu s místem nálezu. Každý obrázek, každá drobná informace může být dílek do skládanky, která sahá hluboko do pradávného oceánu. Ať už jde o sběr fosilií, pozorování zvířat nebo mapování klimatických změn, hranice mezi vědcem a obyčejným člověkem se tenčí. A právě vy můžete být tím, kdo odhalí tisíce let starou záhadu. Pokud se tedy vydáte na Narragansett Town Beach, nedívejte se jen na vlny. Podívejte se pod nohy. A když budete mít štěstí, možná najdete zub dávného predátora – a kousek minulosti, který čekal, až ho někdo znovu objeví.