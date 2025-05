Tykač podal žalobu na Michálka - žádá omluvu za článek, že ovlivňuje dění v ČT

22. 5. 2025 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Podnikatel Pavel Tykač podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 žalobu na pirátského poslance Jakuba Michálka.

Požaduje po něm omluvu za článek, v němž napsal, že miliardář Tykač ovlivňuje dění v České televizi. Uvedl to server Seznam Zprávy. Michálek si za svými výroky stojí.

Článek nazvaný "Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem" publikoval Michálek na platformě Seznam Médium. Uvedl v něm například, že Tykač sponzoruje bývalého předsedu Rady České televize Pavla Matochu nebo že má vliv na to, co Česká televize vysílá.

Podání žaloby potvrdila severu mluvčí soudu Miroslava Sixtová. "V současné době soud dělá kroky před tím, než bude v této věci nařízeno hlavní líčení," řekla.

Tykačův advokát Petr Poledne v žalobě uvedl, že Michálkova tvrzení v publikovaném článku jsou nepravdivá, mohou u veřejnosti podpořit obavy o nezávislosti a objektivitu médií v Česku i vyvolat pochybnosti o pravdivosti informací.

Michálek si za svými výroky stojí. "Opravdu mě překvapilo, že mě pan Tykač žaluje za něco, co je obecně známé a jsou toho plné noviny. Že zasahuje do dění v České televizi, že stojí za panem Matochou," prohlásil poslanec strany, která loni přešla z vlády do opozice.

Jeho advokát Pavel Uhl tvrdí, že Michálek v článku popisoval otázky veřejného zájmu a psal o tom, jaký vliv mají bohatí podnikatelé na oblast médií. "Politické projevy k otázkám veřejného zájmu by měly být chráněny velmi silně," dodal.

Finančník Pavel Tykač, který podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, patří k nejbohatším Čechům. Podnikatel ovládá druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, je také majitelem fotbalové Slavie.