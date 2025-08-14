Diety ji nezajímají! Svůdná česká herečka prozradila, jak si drží sexy figuru
14. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke
Půvabná herečka má postavu jak proutek a recept je prý docela prostý.
Vycházející hvězda Alžbeta Ferencová se sice nejdřív postavila na česká pódia jako tanečnice, velmi brzy ale zjistila, že jí víc táhne ke zpěvu a herectví.
Její herecké umění už bylo k vidění například v seriálu Policie Hvar a nově také ve filmu Pod parou.
„Jistější se cítím v tom zpěvu, ale velmi mě baví herectví. Je to taková nová věc, kterou mám a více po ní prahnu, že bych chtěla zkoušet nové věci. Ale hudba je zase taková ta láska na celý život,“ odhaluje svůj pohled na oblíbené profese.
K cizelování hereckých dovedností pak používá metodu, která mezi herci nebývá až tak běžná. Prostě se na sebe divá a přemýšlí, co udělat lépe.
„Já tím, že dělám i tu hudbu a při té hudbě se například musíte naučit sám sebe poslouchat, neboť musíte vědět, co změnit, co zlepšit, tak já jsem si nějak zvykla i na sebe koukat, ale přesně tím kritickým okem, že já si hned říkám: Áha, toto jsem mohla udělat jinak, toto mohlo být jinak'. Pak se jako že snažím do budoucího projektu zlepšit,“ uvedla.
Co nicméně zlepšovat opravdu nepotřebuje, je Alžbětina postava. Za štíhlé a pěkně tvarované tělo prý vděčí především tanci, protože diety měla vždycky na háku.
„Zachraňoval mě tanec, každodenní pohyb a zdravé jídlo. Já si dám nějakou pizzu, dám si jednou za čas McDonald, ale je to velmi ojedinělé, takže já si fakt myslím, že jsem nikdy nedodržovala nějaké zásadní diety, nechodila jsem ani do posilovny. Když jsem si to počítala, že jsem měla dva tréninky po sobě, tak jsem spálila nějakých šest set kalorií, a když jsem to měla tak čtyřikrát do týdne, tak to mi teď chybí,“ zamyslela se.
„Teď je práce tak strašně intenzivní, že jsem raději nechala tělo vyspat, než abych ho trápila vstáváním v pět ráno jen proto, abych si šla zaběhat. Vím, že to zase brzy přijde a tělo mě teď podrželo, takže jsem mu vlastně vděčná. Ale bez pohybu moc neumím fungovat, takže už odpočítávám dny, až se to zase trochu uklidní,“ těší se na další období pohybu.