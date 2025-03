Nečekaná spojitost: Jaké vlastnosti či nemoci dědíme po otci a jaké spíše po matce?

Slyšeli jste někdy něco jako "Jsi celá máma"? Pravděpodobnost, že to tak je doopravdy, je přitom docela malá, protože genetika se více přejímá po otcích

Zpravidla 60 % genomu dostaneme po otci a zbytek po matce. Jak se to konkrétně projevuje v jednotlivých oblastech?

Pohlaví dítěte

O pohlaví dítěte rozhoduje výhradně otec. Tedy ne, že by si to mohl sám dle vlastní vůle odhlasovat, ale jde o to, že matka poskytuje vždy chromozom X, zatímco otec dodá buď X (a narodí se dívka), nebo Y (narodí se chlapec). Muži s více bratry mají větší pravděpodobnost mít syny, zatímco ti s více sestrami mají tendenci mít dcery. A zajímavé je, že chromozomy Y nesou méně genů, díky čemuž se chlapci častěji podobají matkám.

Zdraví zubů

Má-li otec problémy se zuby, budou je dost možná mít i jeho děti. Tvar a velikost zubů se sice dědí po obou rodičích, ale otcovské geny jsou dominantní.

Inteligence

Inteligence se dědí především po matce skrz chromozom X. Synové ji proto mívají především od matky, dcery pak od obou rodičů. Genetický předpoklad pro inteligenci nicméně tvoří méně než polovinu celku, zbytek se formuje zkušenostmi, výchovou, aktivitou, prostředím a zkrátka životem.

Riziko hemofilie a autismu

Hemofilie se dědí výlučně od matky. Přenos nastává tehdy, když matka nese chromozom X s mutovaným genem. Stejně tak autismus se v takových případech přenáší po matce.

Tendence k obezitě

Hmotnost a tělesná stavba jsou děděny přibližně na 25 %. Pokud matka trpí nadváhou, dítě má vysokou pravděpodobnost zdědit stejné predispozice, přičemž životní styl otce hraje o něco menší roli.

Otcové naopak více ovlivňují výšku svých dětí. Vyšší muži mívají vyšší potomky a naopak.

Barva očí

Hnědé oči jsou dominantní a pokud je má jeden rodič, zatímco druhý třeba modré nebo zelené, dítě pravděpodobně zdědí ony hnědé. Modré oči bude dítě mít pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů k tomu má gen.

Ďolíčky v tvářích

Ďolíčky se považují za silný genetický rys. Pokud je má alespoň jeden rodič, mívají je i děti.

Typ vlasů

Kudrnaté vlasy jsou jak hnědé oči – tedy dominují. Pokud mají oba rodiče kudrnaté vlasy, jejich dítě je téměř určitě bude mít taky. Pokud má jeden z rodičů kudrnaté a druhý rovné vlasy, opět existuje vyšší pravděpodobnost, že dítě bude kudrnaté. Výjimkou může být situace, kdy v rodinné linii existuje gen pro rovné vlasy, který se projeví u dítěte.