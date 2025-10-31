Nečas je rád, že se díky dlouhé smlouvě může v Coloradu usadit
31. 10. 2025 – 8:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Útočník Martin Nečas je po podepsání osmileté smlouvy s Coloradem rád, že se může usadit a soustředit se jen na hokej.
Dohodu na webu NHL ocenil i generální manažer Chris MacFarland.
"Jsem nadšený a šťastný, že je hotovo a těším se na to, co je před námi. Teď se můžu soustředit jen na hokej, vyhrávání a abych udělal vše pro to, aby se Stanley Cup vrátil zase do Colorada," řekl Nečas.
Podle neoficiálních informací si loňský mistr světa z Prahy ročně v průměru vydělá 11,5 milionu dolarů (242,6 milionu korun). V sezoně 2026/2027 si přijde na 14 milionů dolarů, což z něj udělá nejlépe placeného českého hráče v NHL.
"Je skvělé, že mám dlouhodobou smlouvu a konečně se můžu někde usadit. Jsem opravdu nadšený a šťastný, že teď můžu tohle místo nazývat svým domovem," uvedl Nečas.
Do Colorada přišel v minulé sezoně z Caroliny a zařadil se mezi klíčové hráče týmu. V aktuální sezoně v 11 zápasech nasbíral 13 bodů za sedm branek a šest asistencí. Víc bodů mají jen Nathan MacKinnon a Cale Makar.
"V Carolině jsem byl ve skvělém týmu, ale když jsem přišel sem, viděl jsem, jak dobří kluci tady jsou a jak výjimečný tenhle tým je. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem tu chtěl podepsat," prohlásil Nečas.
Radost z dohody měl i MacFarland. "Je to výbušný útočník do první formace. Bude mu 27 a takové hráče je těžké najít, nebo získat. Buď je musíte draftovat, nebo za ně zaplatit vysokou cenu," uvedl generální manažer.
"Myslím, že u nás skvěle zapadl, ale on by zapadl kdekoliv. Je to výborný hráč a máme štěstí, že ho máme," přidal MacFarland, podle kterého klub podepsal Nečase za dobrou cenu.
"Jsme tu proto, abychom vyhrávali. Musíte najít balanc mezi trhem, interním srovnáním a budoucí podobou týmu. A myslím, že tohle je ta správná rovnováha," prohlásil MacFarland.