Počasí dnes: Bez deště, ale pozor na mrznoucí mlhu
31. 10. 2025 – 8:40 | Magazín | Jana Strážníková
Na vycházku dnes bude ideálně.
Po několika uplakaných deštivých dnech, v nichž bylo zatěžko vyrazit ven a užít si barevnou krásu podzimu, protože liják je zkrátka liják, konečně přichází den, kdy můžeme bez obav vyrazit na procházku.
Pršet by dnes nemělo, brzy ráno by vás ale mohla překvapit mlha. Ta by se pak měla vrátit i v pozdějších večerních hodinách.
Výjimečně by mohla i namrzat, tak pozor, aby to neklouzalo, pokud se vám vycházka či projížďka autem protáhne až do noci.
Obloha bude jasná až polojasná, teploty by se měly pohybovat mezi 10 až 15 °C. Na horách kolem 8 °C, na Šumavě kolem 12 °C.
V noci i přes den můžeme očekávat mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Tlak by neměl páchat žádnou divočinu, stav tlakové tendence bude setrvalý.