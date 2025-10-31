Dnes je pátek 31. října 2025., Svátek má Štěpánka
Počasí dnes 13°C Polojasno

Počasí dnes: Bez deště, ale pozor na mrznoucí mlhu

31. 10. 2025 – 8:40 | Magazín | Jana Strážníková

Počasí dnes: Bez deště, ale pozor na mrznoucí mlhu
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Na vycházku dnes bude ideálně.

Po několika uplakaných deštivých dnech, v nichž bylo zatěžko vyrazit ven a užít si barevnou krásu podzimu, protože liják je zkrátka liják, konečně přichází den, kdy můžeme bez obav vyrazit na procházku.

Pršet by dnes nemělo, brzy ráno by vás ale mohla překvapit mlha. Ta by se pak měla vrátit i v pozdějších večerních hodinách.

Výjimečně by mohla i namrzat, tak pozor, aby to neklouzalo, pokud se vám vycházka či projížďka autem protáhne až do noci.

Obloha bude jasná až polojasná, teploty by se měly pohybovat mezi 10 až 15 °C. Na horách kolem 8 °C, na Šumavě kolem 12 °C.

V noci i přes den můžeme očekávat mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Tlak by neměl páchat žádnou divočinu, stav tlakové tendence bude setrvalý.

Tagy:
počasí
Zdroje:
CHMI, In Počasí
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Nečas je rád, že se díky dlouhé smlouvě může v Coloradu usadit

Následující článek

Jiskra nevyhasla? Babiš na dovolené s Monikou, na Hradě se pak vedli za ruce

Nejnovější články