Nebýt přistěhovalců, bude nás ubývat

O 13 900 lidí na 10,71 milionu vzrostl za první tři letošní kvartály počet obyvatel České republiky. Zemřelo přitom více lidí, než se narodilo - o nárůst se postarali přistěhovalci ze zahraničí.

Podle Českého statistického úřadu zemřelo v Česku za prvních devět měsíců letošního roku téměř 85 000 lidí (asi o 1000 víc než za stejné období loni, zřejmě i v důsledku pandemie covidu-19), narodilo se 83 300 dětí (o 2600 méně než za stejné období loňského roku), z toho téměř polovina mimo manželství. Meziročně byl přírůstek nižší téměř o 60 procent.

O nárůst počtu obyvatel za tři čtvrtletí letošního roku se zasloužilo přistěhovalectví, bez kterého by se počet obyvatel ČR snížil téměř o 1700. Díky příchodu cizinců se populace naopak téměř o 15 600 lidí rozrostla. Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími loňského roku to byl přibližně poloviční počet.

Nejvíce lidí se letos do Česka přistěhovalo z Ukrajiny. Následovali Slováci a Rusové. Naopak počty Britů, Poláků a Němců žijících v Česku klesly. Z těchto sousedních zemí přitom v uplynulých letech do ČR více lidí přicházelo, než se do nich vystěhovalo.

Meziročně výrazně poklesl i počet nově uzavřených manželství (38 100), nižší je i počet rozvodů (15 700). K obojímu mohla podle statistiků přispět nejrůznější omezení v době nouzového stavu.