Nebojte se pomáhat, vyzývá Poláky majitelka restaurace vařící pro migranty na hranicích

Být muslimskou menšinou v Polsku není zrovna med. I proto Lilla Świerblewská hlásící se k menšině muslimských Tatarů z východního Polska vždycky chtěla, aby se migranti v její zemi cítili jako doma. Migrantům na běloruské hranici se tak snaží pomáhat alespoň tím, že ve své restauraci připravuje jídla, která pak lidem mrznoucím a hladovějícím na hranicích vozí.

Świerblewská vaří masové kuličky z krůtího masa v mrkvové omáčce a kuře se zelenými fazolkami, jídlo zaváří do sklenic a posílá charitativním organizacím, aby tak pomohla migrantům v lesích, kteří přešli v mrazivých teplotách hranici s Běloruskem.

Polskými lesy u východní hranice v posledních týdnech bloudily stovky migrantů, kteří přišli z Běloruska. Podle humanitárních organizací jich přinejmenším 12 na hranici zemřelo. Mnoho migrantů trpí na polsko-běloruském pomezí zimou a nedostatkem jídla a pití.

„Sama sebe jsem se ptala, co bych v této situaci dělala. Pomohl by mi někdo? Protože nevím, jestli to zítra nebo za několik let nebudu já, kdo se ocitne v podobné situaci,“ řekla Świerblewská agentuře Reuters.

Podle ní je motivací Świerblewské její víra i příslušnost k polské menšině Tatarů.

Nebojte se pomáhat

Tatarští Lipkové jsou potomky válečníků, které před staletími polský král odměnil za prokázané služby při ochraně východní hranice pozemky. Nyní tato menšina poskytuje migrantům na hranici jídlo a obstarává pohřby těch muslimů, kteří při pokusu o překonání hranice zahynuli.

„Jako muslimové bychom měli pomáhat nehledě na náboženství toho druhého nebo na to, odkud pochází. Měli bychom pomáhat těm, kteří to potřebují,“ uvedla Świerblewská.

Její jídlo neobsahuje v souladu s její vírou žádné vepřové maso. Świerblewská ho rozváží lidem do lesů ve spolupráci s humanitární organizací, která svou činnost koordinuje s charitou ortodoxní církve z příhraniční obce Siemiatycze. Poláky majitelka restaurace vyzvala, aby se nebáli pomáhat, a dodala, že podpořit migranty je klíčové tváří v tvář zhoršujícímu se rozdělení společnosti, za které podle ní může polská národně-konzervativní vláda.

Polsko, které je převážně katolické a národnostně homogenní, vede vláda strany Právo a spravedlnost a jejích partnerů. Její představitelé odmítají migraci z Blízkého východu a říkají, že migranti mohou s sebou přinášet nemoci a parazity. „Vytváříme kategorie lidí. Neměli bychom rozdělovat a označovat lidi na základě jejich náboženství, národnosti či orientace,“ dodala Świerblewská.