Návrh o přepsání části brexitové dohody prošel v britské sněmovně první zkouškou

Opatření, které Evropská unie považuje za protiprávní, podpořilo ve druhém čtení 295 poslanců, zatímco proti jich hlasovalo 221. Agentura Reuters uvádí, že to byla první z mnoha zkoušek, které návrh na cestě k definitivnímu přijetí čekají.

Iniciativa vlády premiéra Borise Johnsona míří proti tzv. severoirskému protokolu, který je součástí dohody o odchodu Británie z EU dojednané na konci roku 2019. Dvě strany pasáž do úmluvy zahrnuly s cílem zabránit vzniku kontrol na hranici mezi Irskem a Severním Irskem a tím eliminovat riziko návratu sektářského násilí.

Protokol v Severním Irsku, které je součástí Británie, ponechává v platnosti pravidla jednotného unijního trhu a regulatorní hranici umisťuje mezi tento region a zbytek Spojeného království.

Londýn se ovšem zdráhal tento režim plně uvést do praxe a zatímco EU odmítá jednat o přepsání protokolu, britská vláda se rozhodla postupovat jednostranně. Navrhovaným zákonem chce především vyjmout některé podniky a typy zboží z povinnosti procházet celními kontrolami na cestě z Velké Británie do Severního Irska.

Opatření by nahradilo plošné kontroly jistých druhů zboží novým regulačním rámcem spočívajícím ve vzniku „zeleného“ a „červeného“ koridoru, vysvětluje zpravodajská společnost BBC. První koridor by byl určený pro „obchodníky s důvěrou“ vyvážející z Velké Británie pouze do Severního Irska a nezahrnoval by žádné kontroly. Ty by se týkaly jen „červeného pruhu“, přes který by mohlo zboží proudit i dál do Irska. Návrh zákona se také dotýká daňového režimu v Severním Irsku.

"I do not welcome this bill," says former prime minister Theresa May on the Northern Ireland Protocol Bill



