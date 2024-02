Navalnyj měl být součástí výměny vězňů, uvádí jeho spolupracovnice

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj, který podle úřední zprávy 16. února zemřel v trestanecké kolonii za polárním kruhem, byl blízko propuštění v rámci výměny vězňů mezi Moskvou a Washingtonem. Uvedly to dnes podle ruskojazyčného serveru BBC Navalného mluvčí Kira Jarmyšová a spolupracovnice Marija Pevčichová, podle které měly Spojené státy opozičníka a dva americké občany vyměnit za Vadima Krasikova. Ten si v Německu odpykává doživotí za vraždu.

"Víme, proč Alexeje zabili právě teď. Přesně v těchto dnech ho měli vyměnit. Putin dostal nabídku," uvedla Jarmyšová s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina. "Navalnyj měl být v příštích dnech venku," řekla Pevčichová podle agentury Reuters. "Večer 15. února jsem dostala potvrzení, že jednání jsou v závěrečné fázi. Dne 16. února byl Alexej zabit," řekla Pevčichová ve videu. Putin podle ní neunesl představu, že by byl Navalnyj na svobodě.

BBC podotýká, že tvrzení Navalného spolupracovnic nelze potvrdit. Pevčichová nevysvětlila, proč Putin neodmítl Navalného vyměnit, pokud byl proti, poznamenal Reuters. Moskva ani Washington tyto informace zatím oficiálně nekomentovaly. Německá vláda se podle agentury Reuters k záležitosti odmítla vyjádřit.

O Krasikovovi, bývalém důstojníkovi ruské tajné služby FSB, který si v Německu odpykává doživotí za vraždu muže v centru Berlína v roce 2019, se hovořilo i v souvislosti s výměnou amerického novináře Evana Gershkoviche. Ten je v Rusku ve vazbě od loňského března kvůli podezření ze špionáže. Obvinění, stejně jako jeho redakce a americké úřady, odmítá.

Nejmenovaný západní činitel řekl Reuters, že nepadla žádná formální nabídka na výměnu, která by zahrnovala Navalného, ale probíhaly počáteční rozhovory mezi Ruskem, USA a Německem. Dva ruské zdroje stejné agentuře řekly, že se jednání o výměně Navalného odehrála a výměna byla v principu dohodnuta. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle listu Financial Times uvedl, že si není vědom žádné dohody o výměně Navalného.

Reuters dále píše, že mu jeden z ruských zdrojů řekl, že s výměnou souhlasili Navalnyj i jeho manželka. "Plán původně počítal s výměnou, která se týkala pouze Gershkoviche... Jediný, za koho byl Putin připraven ho vyměnit, byl Krasikov. Němci byli ale kategoricky proti, protože to byl americký problém. Když se v plánu objevil Navalnyj, Němci nakonec souhlasili,“ uvedl zdroj.

"Řekla jsem vám, že víme, proč konkrétně Putin zabil Alexeje. Zde je odpověď," napsala dnes na platformě X manželka zesnulého opozičníka Julija Navalná, která sdílela vyjádření Pevčichové. "A určitě zjistíme i to, kdo a jak přesně tento zločin spáchal," dodala.

O jednání USA, Ruska a Německa o Navalného propuštění dříve napsal i německý deník Bild. "Moskva, Washington a Berlín se (jednání) účastnily. Vladimir Putin chtěl získat ruského agenta Vadima Krasikova. Jednalo se o tom, že výměnou Putin propustí Navalného," napsal list. Agentura AP nicméně cituje západního činitele, podle něhož žádná nabídka zahrnující Navalného a občany USA učiněna nebyla.

Pevčichová neupřesnila, kterých dvou amerických občanů držených v Rusku se měla výměna týkat. Washington vedle Gershkoviche usiluje i o propuštění Paula Whelana, bývalého amerického vojáka. I o jeho propuštění výměnou za Krasikova se dříve hovořilo, zejména v souvislosti s osvobozením americké basketbalistky Brittney Grinerové v roce 2022, která se domů vrátila výměnou za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim především za korupci. Od roku 2021 byl ve vězení a postupně si vyslechl tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Loni v prosinci ho úřady přemístily do vězení na Sibiři, kde podle nich 16. února náhle zemřel. Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí Putinovi. Kreml popřel, že by se na jeho smrti podílel stát, úmrtní list podle Navalného spolupracovníků uvádí, že zemřel přirozenou smrtí, píše Reuters.