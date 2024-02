Dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny loni proti r. 2019 trojnásobně vzrostl

Ve srovnání s rokem 2019 loni dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny trojnásobně vzrostl. Zatímco před pěti lety dosáhl hodnoty 2,15 miliardy korun, v minulém roce činil přibližně 6,45 miliardy korun. Vyplývá to z informací ministerstva zemědělství (MZe). Právě na růst importu levnější produkce z Ukrajiny, zejména obilí, si stěžují zemědělci v Česku i dalších evropských zemích. Z Ukrajiny se v minulém roce do Česka dovezlo 87,8 tisíce tun obilovin za 525,2 milionu korun, v roce 2019 to bylo 4,7 tisíce tun za 24,6 milionu korun, uvádějí data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Bezcelní dohoda s Ukrajinou vyprší letos v červnu, předseda polské vlády Donald Tusk na dnešní schůzce premiérů zemí visegradské čtyřky v Praze řekl, že je potřeba dohodu upravit.

Ukrajina byla loni 13. zemí, odkud zemědělské zboží do Česka nejčastěji plynulo, vedlo Německo, Polsko a Nizozemsko. Z dovezených ukrajinských obilovin v minulém roce připadlo 19,6 tisíce tun za 97,1 milionu korun na pšenici a sourež, tedy směs pšenice a žita. Ze zemí mimo Evropskou unii (EU) se ale loni nejvíce zemědělského zboží dovezlo z Číny, kdy hodnota importu činila přibližně sedm miliard korun, což byl ve srovnání s rokem 2019 dvojnásobný nárůst. Po Číně a Ukrajině z třetích zemí následovaly Norsko, Velká Británie, USA a Brazílie, uvádí MZe. Šestnácté v pořadí bylo Rusko, odkud loni hodnota dovozu dosáhla přibližně miliardy korun, ve srovnání s roky 2021 a 2022 ale klesla. Po Rusku se zemědělské produkty ze zemí mimo EU do Česka nejvíce dovážely z Argentiny, Jižní Afriky a Mexika. Celkově dovoz ze zemí mimo EU loni meziročně narostl o 7,3 procenta na 60,4 miliardy korun. "Budeme pracovat také nad úpravou dohody o volném obchodu s Ukrajinou," uvedl Tusk. Polsko podle Tuska vede s Ukrajinou hovory o tom, že kromě dovozu obilí bude možná muset rozšířit embargo i na jiné komodity, pokud EU nenajde způsob ochrany evropského a polského trhu. Bezcelní dohoda s Ukrajinou, která vyprší letos v červnu, by podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) měla být prodloužena. Napadenou zemi je totiž potřeba nadále podporovat nejen vojensky, ale také ekonomicky, uvedl už dříve. Pro všechny zemědělce by však podle něj měly platit stejné podmínky, aby tak čeští farmáři neztráceli svou konkurenceschopnost. Zahraniční obchod Česka se zemědělským zbožím loni opět skončil zápornou bilancí, tentokrát 38 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2022 byl schodek o 19,1 procenta nižší. Vývoz loni meziročně vzrostl o 11,3 procenta na 305,8 miliardy korun, dovoz o 6,9 procenta na 343,8 miliardy korun. Vývoz ze zemí mimo EU mezi lety 2019 a 2023 (v miliardách korun): 2023 2022 2021 2020 2019 Čína 7 5,7 3,8 3,5 3,5 Ukrajina 6,45 5,05 4,02 3,04 2,15 Norsko 4,4 3,9 3 2,4 1,7 Velká Británie 3,8 3,7 3,3 4,2 4,4 USA 3,5 2,9 2,4 2,4 2,5 Brazílie 2,7 2,6 1,6 1,4 1,7 … Rusko 1 1,6 1,3 0,79 0,65 Argentina 1 1,7 0,78 0,83 0,73 Jižní Afrika 0,98 1 0,66 0,6 0,51 Mexiko 0,92 0,88 0,73 0,75 0,77