Napsala, jak zabít manžela. Teď sedí ve vězení

Poněkud absurdní nádech má případ vraždy jednoho amerického kuchaře. Daniel Brophy byl v červnu zastřelen v kuchyni Oregonského kulinářského institutu, kde vyučoval. Před pár dny policie zatkla jeho ženu, která před lety publikovala pikantní povídku.

Osmašedesátiletá Nancy Cramptonová - Brophyová je spisovatelkou, byť patrně ne příliš slavnou. Na kontě má romanticko-kriminální tituly s názvy jako Špatný hrdina, Špatný bratr nebo Špatný manžel.

Posledně jmenovaný román například popisuje pokus nešťastné ženy o únik ze svazku s násilnickým manželem během dovolené na oslavu společného výročí. To však není to nejpozoruhodnější na jejím literárním počínání - a koneckonců ani na výše zmíněném případu.

Cramptonová-Brophyová totiž před téměř sedmi lety na internetu zveřejnila také krátkou povídku pojednávající o tom, jak zavraždit manžela.

Rozvod se prodraží

"Jako autorka romantických příběhů trávím hodně času přemýšlením o vraždě a následném postupu policejního vyšetřování. Koneckonců, pokud mě má vražda osvobodit, nechci strávit zbytek života ve vězení," psala prý Cramptonová-Brophyová.

Povídka, která v současnosti již není dostupná online, prý také obsahovala výčet důvodů k vraždě zákonitého protějšku. Spisovatelka zmínila například nevěru, násilí či chamtivost, zároveň však poznamenala, že rozvod se prodraží a nese s sebou nepříjemnost v podobě dělení majetku.

Tajemná indicie

To, zda kontroverzní počin patřil mezi zásadní důkazy, které vyšetřovatele dovedly právě k obvinění Cramptonové-Brophyové, není jasné. O vraždách ostatně píše kdekdo. Černý humor někdy může mít řádně temné, až nestravitelné podoby a díky "návodu" má celá tragická událost především poněkud kuriózní charakter.

Policisté sice zmiňují existenci důležitého důkazu, který je dovedl právě k ženě, která měla být oběti nejbližší, odmítají být však konkrétnější. A mlčí také o možném motivu.

Spisovatelku každopádně zatkli minulou středu. Den nato ji obvinili z vraždy Brophyho, za něhož byla provdaná 26 let, a po tragédii v kulinářském institutu vystupovala jako truchlící vdova. Svého muže ve facebookovém příspěvku informujícím o jeho smrti nazvala svým "nejlepším přítelem". To, zda to myslela vážně, nebo lhala, se ukáže během soudního procesu.