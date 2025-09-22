Náhlý konec seriálu leží v žaludku! Známá herečka si nebere servítky: "Tohle se ve slušných společnostech neděje"
22. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Herečka se při vyjádření o náhlém konci oblíbeného seriálu nedržela zpátky.
Mediální a především televizní scénou nedávno otřáslo rozhodnutí vedení televize Prima, které z ničeho nic vystavilo stopku natáčení oblíbeného seriálu ZOO Nové začátky.
Nejdražší projekt v historii televize začal s velmi nadějnou sledovaností, diváci ale zase rychle odcházeli a ambice vytvořit smysluplnou konkurenci neochvějnému králi české seriálové scény, tedy Ulici, zůstaly nenaplněny.
Konec ZOO nicméně přišel naprosto nečekaně a prakticky ze dne na den, což pro celý ansámbl, štáb i všechny ostatní tvůrce znamenalo, že si bez varování najednou mohou hledat novou práci.
A to samozřejmě řada z nich vnímá jako poněkud nefér jednání.
„Mysleli jsme si, že vydržíme aspoň do konce roku, ale nedá se nic dělat. Člověk míní, televize mění,“ povzdechla si například před časem známá herečka Lucie Benešová na sociálních sítích.
To jiná herečka, Kristýna Frejová, která v seriálu nejen účinkovala, ale spolupracovala i na scénářích, byla v rozhovoru pro Blesk výrazně ostřejší.
„To, že už netočíme, jsme se opravdu dozvěděli ze dne na den. A přijde mi to jako naprosto nehorázný a bezprecedentní přístup. Myslím, že v každé slušné firmě existuje nějaká výpovědní lhůta, aby člověk měl šanci se na to připravit,“ popsala inkriminovaný okamžik.
Hledat práci ze dne na den je samozřejmě obtížné a platí to i pro herce: „Vy si tam držíte nějaké termíny do prosince, které najednou odpadnou, ale všechny ostatní projekty na podzim už jsou obsazené.“
„Takovéhle věci by se neměly opakovat v rámci primární lidské slušnosti. Tam ze dne na den přišlo o práci sedm set lidí. Řeknou vám – tak už zítra nechoďte. Přijde mi to šílený,“ hřímala herečka.
„Nechci urážet nějaké rozvojové země, ale tohle se ve slušných rozvinutých kapitalistických společnostech, myslím, nemá dít. Myslím, že tohle je přesně situace, kdy by měly fungovat ony vysmívané odbory. Herecké odbory tu nefungují v podstatě vůbec,“ dodala.
Řada tvůrců i umělců zůstala najednou bez práce, sama Kristýna se nejhoršímu scénáři pravděpodobně vyhnula, protože má ve hře jiné projekty: „Zrovna zítra mám schůzku s jedním producentem, protože máme připravený koncept podle mého námětu na dvě minisérie. Budeme se bavit o tom, jestli je to vůbec reálné, protože to není úplně mainstreamová záležitost. Rozhodně by se to nedalo vysílat před dvaadvacátou hodinou,“ nastínila.
„Myslím, že naše současná televizní tvorba by potřebovala vykazovat více odvahy, a o to bych se ráda pokusila, ale zatím je to ve fázi příprav,“ pokračovala tajemně.
I kdyby ale odvážný projekt nakonec nevyšel, chystá i další věci: „Pak mám rozjednaný podcast s mojí kamarádkou Erikou Hendrix. Do toho mám spoustu další práce, jezdím na zájezdy, hraju plno představení, takže se rozhodně nenudím.“