Na Ukrajině se v úterý podařilo evakuovat 3846 lidí, 1500 z nich je z obléhaného Mariupolu

V úterý se podařilo evakuovat 3846 Ukrajinců z oblastí, kde se bojuje. Informovala o tom vicepremiérka Iryna Vereščuková.

Skoro 1500 evakuovaných lidí pochází z Mariupolu, který je stále obléhán ruskými jednotkami. Ve městě je katastrofální humanitární situace. Sedm evakuačních autobusů, které vyrazily z Mariupolu, doprovázel Mezinárodní výbor Červeného kříže, kvůli blokádě se ale evakuační kolona musela zastavit.

Z Mariupolu a Berďansku do Záporoží přijelo vlastními auty 2216 lidí, upřesnila pak Vereščuková. Dalším 1080 obyvatelům z měst v Luhanské oblasti se také podařilo evakuovat. Brzy by se do města mělo dostat i dalších přibližně 400 lidí ze zadržované kolony autobusů, kterou doprovází asi 40 osobních automobilů, řekla Vereščuková.

Mariupol měl před válkou přes 400 tisíc obyvatel. Město je stále ve složitých podmínkách a pokračují tu boje i ruské ostřelování. Zůstává tu stále přes 100 tisíc lidí, na 5 tisíc obyvatel už tu přišlo podle úřadů o život. Lidé ve městě nemají vodu, teplo, potraviny a léky a situace se zhoršuje. V pravidelné ranní zprávě o válce na Ukrajině o tom informovalo britské ministerstvo obrany. To navíc dodalo, že ruské síly také zabránily humanitárnímu konvoji v přístupu - prý nejspíš proto, aby vyvinuly tlak na obránce a přiměly je ke kapitulaci.

Ruská okupace Ukrajiny trvá už 35 dnů. Za tu dobu zmizelo v obci Hostomel až 400 lidí. Někteří z nich zemřeli, část se pohřešuje. Uvedl to Taras Dumenko, šéf nově vytvořené vojenské správy Hostomelu, v rozhovoru s rozhlasovou stanici Hromadske Radio (Veřejné rádio).

„Víme o lidech, kteří byli zabiti, existují potvrzení, fotografie a videa, ale stále je nemůžeme najít. Když se obnovilo spojení, očití svědci nám tuto informaci mohli sdělit, ale pohřešované přesto stále nemůžeme najít," uvedl Dumenko.

Ruští vojáci údajně podle Dumenka „uklízejí důkazy o svých zvěrstvech“. Prý například zmizela těla od rozstřílených aut u silnice. „Moje hypotéza je, že čím klidnější se okupanti v nějaké oblasti cítili, čím dále byli od frontové linie, tím pečlivěji zakrývali stopy,“ uvedl.