Na Slovensku byl podle ministra zastřelen medvěd, který zranil několik lidí

Na Slovensku byl v úterý zastřelen medvěd, který před více než týdnem zranil několik lidí ve městě Liptovský Mikuláš. Na sociální síti to dnes napsal slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Slovenský europoslanec za opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) a ekolog Michal Wiezik ale tvrdí, že zásahový tým zastřelil jinou šelmu. Na internetu se v této souvislosti objevily spekulace, že úřady ve snaze uklidnit veřejnost nařídily usmrtit jakéhokoli medvěda, který se bude podobat tomu hledanému. Slovenská vláda dnes schválila návrh ústavního zákona, který má umožnit plošné odstřely jinak chráněných medvědů, pokud se budou pohybovat v obcích nebo v jejich bezprostředním okolí. Podle PS je předloha v rozporu s evropským právem.

Podle ministra se šelmu podařilo identifikovat pomocí dronu s technologií biometrie. Medvěd se do hustě obydlené části Liptovského Mikuláše dostal 17. března z okolních hor, kam se následně zase vrátil.

"Jednomu občanovi Liptovského Mikuláše se podařilo najít dokumenty, které zjevně ztratil zásahový tým a ve kterých byly zaznamenány údaje o uloveném medvědovi. Ukázalo se, že nešlo o osmdesátikilogramového až stokilogramového samce, jak jsme všichni dosud očekávali, ale o zhruba 67kilogramovou samici. Člověk nemusí být velký expert na biometrii, aby mohl konstatovat, že tato zabitá samice nemohla mít nic společného se samcem, který způsoboval problémy v Liptovském Mikuláši," řekl Wiezik na tiskové konferenci. Zpochybnil i to, zda byl samotný postup při odstřelu v souladu se zákonem, protože podle evropského a slovenského práva je odstranění problémového medvěda až poslední možností.

Státní ochrana přírody, což je odborná organizace ministerstva životního prostředí, uvedla, že tříletou medvědici identifikovala pomocí počítačového programu, který porovnal fotografie útočící šelmy z Liptovského Mikuláše se snímky a videonahrávkami z dronů. Odstřel se odehrál nedaleko Liptovského Mikuláše.

Slovenské úřady po incidentu v Liptovském Mikuláši nasadily na vypátrání a likvidaci medvěda zásahový tým. Představitel ministerstva životního prostředí pak popřel informaci zpravodajského portálu Aktuality.sk, že zasahujícím složkám ministerstvo dalo v zájmu uklidnění veřejnosti pokyn najít a usmrtit jakéhokoli medvěda, který věkem a hmotností bude odpovídat hledané šelmě. Úřady také v několika regionech vyhlásily kvůli medvědům mimořádnou situaci, která v praxi zjednodušuje výkon různých opatření.

Téma střetů medvědů s lidmi a případného přemnožení této chráněné šelmy loni na Slovensku zasáhlo do kampaně před předčasnými parlamentními volbami. Představitelé nynější vládní koalice tehdy tvrdili, že stát nevystupuje dostatečně rázně vůči medvědům, kteří zranili lidi. Někteří politici či instituce také zpochybnili dřívější studii ochranářů a vědců z českých univerzit, podle které medvědí populace na Slovensku čítá nanejvýše 1275 zvířat.

Slovenská vláda chce značně uvolnit podmínky k odstřelu medvědů, na schválení navrhovaného ústavního zákona ale bude ve sněmovně potřebovat hlasy opozice. Podle Taraby předloha počítá s tím, že medvěda bude možné zastřelit, aniž bude vydáno příslušné povolení a aniž by šelma napadla člověka, a to tehdy, když se zvíře dostane do blízkosti měst a vesnic. Předloha zákona se stejným postupem počítá i v případě pohybu šelmy v zastavěném území a například i v národních parcích, pokud tam medvěd bude ohrožovat lidi. Podle PS ale evropské právo umožňuje zaměřit se pouze na prokazatelně problémové medvědy. Návrh zjednodušení odstřelu medvědů v podobě ústavního normy ministr zdůvodnil snahou zajistit, že úpravu nebude moci posoudit ústavní soud, který na Slovensku nemá pravomoc zabývat se ústavními zákony.