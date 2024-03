V Cannes se bude promítat krátký film české režisérky Kernové

Krátký film Ztracennosti české režisérky a herečky Anety Kernové se bude v květnu promítat na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes ve Francii. Film nebude soutěžní, představí se v sekci short film corner a bude se promítat opakovaně. ČTK to dnes za propagační tým filmu sdělila Eva Polívková ze společnosti PR Soup.

Tématem černobílého filmu Ztracennosti je podle jeho tvůrkyně hledání spokojenosti, dosažení pomyslného úspěchu i užívání si života. Hlavní hrdina se noří do svého podvědomí, pátrá v něm po smyslu svého života a hledá příčiny své nespokojenosti.

Snímek vznikl v rámci soutěžního filmového festivalu 48 Hour Film Project, kdy mají týmy pouhé dva dny na vytvoření filmu na zadané téma se stopáží od čtyř do sedmi minut. Kernová společně s filmovou produkcí More is More loni vyhrála hlavní cenu a se snímkem reprezentovala Česko na mezinárodním festivalu Filmapalooza v Lisabonu. Tam ji pořadatelé v konkurenci 440 snímků vybrali k projekci v Cannes.

"Je to velký úspěch, vždy jsem si přála letět na filmový festival do Cannes se svým filmem. Jsem velmi šťastná," uvedla Kernová. "Tvořím filmy, které jsou neobvyklé a myslím si, že jsem si našla vlastní surrealistický rukopis, a jsem vděčná, že v zahraničí má moje tvorba skvělé ohlasy," dodala osmadvacetiletá filmařka.

První soutěž 48 Hour Film Projectu se konala v roce 2001 ve Washingtonu. Nyní se koná každoročně ve více než 150 městech po celém světě. V Praze se filmařský maraton poprvé uskutečnil v roce 2011, letos je naplánovaný na 11. až 13. října.