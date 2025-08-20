Na Slovensko i Maďarsko opět proudí ropa prostřednictvím ropovodu Družba
20. 8. 2025 – 10:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily.
Uvedlo v úterý večer slovenské ministerstvo hospodářství podle serverů Denník N nebo televizní stanice TA3. O obnovení dodávek ropy přes tento ropovod do Maďarska informoval mezitím také tamní ministr zahraničí Péter Szijjártó. Ruská ropa přestala proudit na Slovensko i do Maďarska v pondělí. Podle tehdejšího oznámení ukrajinské armády to byl důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu na ruském území.
Slovenská společnost Transpetrol eviduje obnovení dodávek ropy, přičemž její průtok je v současné době standardní, uvedla na svém webu TA3 s odvoláním na tiskový odbor resortu hospodářství.
"V průběhu nejbližších dní budeme mít jasnější informace o tom, zda dojde k úpravám harmonogramu dodávek na tento měsíc a zda bude mít poškození infrastruktury mimo území Slovenské republiky dopad na celkový měsíční objem dodávek," uvedla ministryně hospodářství Denisa Saková. "Věřím však, že vzhledem k rychlému obnovení průtoku přes ropovod Družba bude dopad minimální," dodala.
"Očekáváme, že Ukrajina na tento životně důležitý ropovod znovu nezaútočí. Tohle není naše válka. Maďarsko musí být z toho vyloučeno," napsal šéf maďarské diplomacie na síti X v úterý večer, kdy oznámil obnovení dodávek přes ropovod Družba do jeho země.
O přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba informoval v pondělí právě maďarský ministr Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol.
Ukrajinská armáda později potvrdila, že to byl důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu. Ukrajinský generální štáb útok zdůvodnil tím, že stanice byla součástí válečného úsilí Moskvy na Ukrajině. Kyjev se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.
Společnost MOL letos na jaře oznámila, že slovenská rafinerie Slovnaft si zajistila alternativní dodávky ropy, aby mohla pokračovat ve vývozu nafty na český trh i po červnovém skončení výjimky EU, která mu umožňovala vyvážet produkty z ruské ropy. Alternativní dodávky ropy zajišťují tankery do Chorvatska, odkud surovina proudí do Maďarska a na Slovensko ropovodem Adria. Slovnaft patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL.