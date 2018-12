Francouzská vláda chce konec násilností, spornou daň v lednu nezvýší. Drobky, vzkázaly 'žluté vesty'

Je to nejdražší koření na světě - a lidé se po něm mohou utlouci. Pouhá špetka například dovede k dokonalosti proslulé italské rizoto. O tom, kdo je největším producentem šafránu, se však příliš neví - a doplácejí na to právě ti, kteří se věnují jeho pěstování. více

Sociální demokracii se daří prosazovat jedno opatření za druhým. Od svého vstupu do vlády se může pochlubit řadou úspěchů a premiér Andrej Babiš se zdá být v defenzivě. Přesto není jisté, zda si tím strana pomůže. V čem je problém? Proč hnutí ANO působí přesvědčivěji než ČSSD?

Více než 400 německých pravicových extremistů je na svobodě přes to, že na ně byl vydán zatykač. Policie totiž neví, kde se nachází. S odvoláním na data, které na dotaz poslankyně strany opoziční strany Levice poskytla německá vláda, o tom v úterý informoval list Neue Osnabrücker Zeitung. Zhruba tři desítky hledaných extremistů utekly podle úřadů do zahraničí, hlavně do Česka, Polska a Rakouska.