Macron nabídl ústupky 'žlutým vestám'. Co slíbil?

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

V reakci na protesty hnutí takzvaných žlutých vest slíbil v pondělí francouzský prezident Emmanuel Macron řadu opatření v hospodářské a sociální oblasti, které by měly přispět ke zlepšení situace obyvatel země. Hněv občanů, kteří vyšli do ulic, označil za hluboký a oprávněný. Zároveň odsoudil násilí na demonstracích a slíbil, že obnoví v zemi pořádek.

"Požádám vládu a parlament, aby udělala, co je nezbytné, aby lidé mohli ze své práce od počátku příštího roku lépe žít," řekl Macron.

V projevu k národu avizoval mimo jiné zvýšení minimální mzdy o sto eur měsíčně od ledna příštího roku či vyjmutí důchodců, kteří dostávají méně než 2 tisíce eur měsíčně (52 tisíc Kč), ze zvýšení sociálních odvodů. Dosud se výjimka týkala jen důchodců s příjmem pod 1200 eur. Odměna zaměstnanců za přesčasy by neměla podle Macrona od ledna podléhat zdanění.

Zaměstnavatelé, kteří si to mohou dovolit, by měli podle prezidenta přispět k řešení napjaté situace a vyplatit svým zaměstnancům na konci roku prémii. Přislíbil, že by takovou mimořádnou výplatu stát nezatížil žádnými daněmi ani odvody.

Macron zároveň odmítl znovu zavést takzvanou solidární daň z bohatství (ISF), kterou vláda zrušila na počátku tohoto roku.

Avizovaná opatření prezident v projevu z Elysejského paláce označil za "hospodářský a sociální výjimečný stav".

"Aby se nám dařilo, musíme se semknout a řešit všechny zásadní otázky národa," uvedl Macron. Jako součást debat, které by měly přinést řešení současných problémů, se prezident hodlá scházet se starosty města a obcí "region po regionu". Do debaty by se podle něj měli zapojit i lidé mimo politické strany a slyšet by měl být i hlas nevoličů.

Prezident přiznal, že ví, že svými poznámkami některé protestující zranil. "Přijímám svou část zodpovědnosti," řekl s odkazem na situaci v zemi.

Dnešní projev byl prvním veřejným vystoupení francouzského prezidenta za více než týden. Reagoval jím na protesty takzvaných žlutých vest, kterým se nelíbí růst životních nákladů i některé reformy francouzské vlády. Plánované zvýšení daně na pohonné hmoty již vláda pod tlakem ulice zrušila.

Uplynulou sobotu se na protestech sešlo 136 tisíc lidí. Podle aktuální bilance policie od 17. listopadu v souvislosti s protesty žlutých vest zadržela už 4500 osob. Čtyři tisíce z nich skončily ve vazbě.

Macron hněv Francouzů označil v projevu za hluboký, zároveň ale uvedl, že "může být naší šancí". Hněv, jakkoli oprávněný, ale nikoho neopravňuje k násilí, útokům na policisty či rabování obchodů. Pořádek hodlá prezident obnovit všemi prostředky.

Ministr vnitra Christophe Castaner po Macronově projevu na twitteru napsal, že prezident "porozuměl hněvu". "Jeho odpověď je jasná a silná. Nyní musí násilí přestat a musí se vrátit klid," napsal. Podle něj nastal čas na "občanský mír a republikánský dialog".