Na připomínkách 17. listopadu se zdůrazňuje hodnota svobody a demokracie

Vládní i opoziční politici i řada kandidátů na prezidenta si dnes na pražské Národní třídě připomněli výročí 17. listopadu 1989 a 1939. Většina z nich zdůraznila hodnotu svobody a demokracie a upozornila, že tyto hodnoty nejsou samozřejmé. Vzpomínkové akce se konaly i u Hlávkovy koleje a na Albertově. Na připomínkových akcích se připomíná i nynější konflikt na Ukrajině, mnozí řečníci upozorňují, že při obraně proti ruské agresi je to nyní Ukrajina, kdo bojuje za svobodu. Ve 13:00 zazpívala národní hymnu na Národní třídě operní pěvkyně Marta Kloučková.

Česko si dnes připomíná 33 let od událostí, které vedly k pádu komunismu, a 83 let od uzavření vysokých škol nacisty. K památníku 17. listopadu na Národní třídě se lidé i vládní a opoziční politici scházejí již od rána. Národní třída je uzavřena pro tramvajový i automobilový provoz. Na místě dohlíží policie v uniformách i v civilu.

Vzpomínkových akcí za deštivého počasí se účastní stovky lidí, atmosféra je na nich většinou poklidná. Pouze příchody některých politiků na Národní třídu provázelo pokřikování, premiéra Petra Fialu (ODS) někteří označovali za kolaboranta a na předsedu ANO a prezidentského kandidáta Andreje Babiše pokřikovali v souvislosti s jeho komunistickou minulostí a údajnou spoluprací s StB.

Fiala na Národní třídě připomněl odpor studentů proti nacistické okupaci v roce 1939 i sametovou revoluci proti komunistickému režimu v roce 1989. Výročí podle něj ukazuje na nesamozřejmost i křehkost svobody a demokracie a na to, že je třeba o ně pečovat. Premiér řekl, že si je naprostá většina mladých lidí vědoma významu svobody a demokracie. To je pro celou českou společnost naděje, že si je zachováme, dodal. Fiala se dnes v poledne setkal také s někdejšími disidenty.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) Česko nyní čelí snaze zkreslit vzpomínky na totalitu, je proto třeba připomínat skutečnou tvář komunistického režimu. Česko si musí připomínat minulost, aby nepřišlo o svobodu a demokracii, řekl.

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) označila 17. listopad za jeden z nejvýznamnějších českých státních svátků. Připomněla, že právě v tento den začala v roce 1989 sametová revoluce, která podle ní skončila až okamžikem, kdy z Československa odešel poslední okupační voják, který tady od roku 1968 byl. Vyzvala k podpoře Ukrajiny, dokud její území neopustí poslední ruský voják.

Babiš na Národní třídu podle svých slov přišel vzdát úctu lidem, kteří bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně demonstrantům, kteří byli na Národní třídě zmláceni komunistickou policií. Výročí podle něj znamená hlavně svobodu pohybu a svobodu slova. Na místo dorazil kolem 08:00 ráno. V ranních hodinách přicházel i v minulých letech, loni ještě za tmy. Babiš v minulosti opakovaně čelil při oslavách 17. listopadu protestům veřejnosti.

K památníku na Národní třídě dopoledne dorazila i řada prezidentských kandidátů, kromě Babiše květiny položili i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, podnikatel Karel Janeček, senátoři Pavel Fischer (nezávislí) a Marek Hilšer z klubu Starostů či bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Krátce po poledni pak dorazila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Většina z nich zdůrazňovala, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí.

Jako jedna z prvních vzpomínkových akcí se konalo shromáždění u Hlávkovy koleje. řečníci kromě připomínky nacistického teroru v roce 1939 vyzdvihli i pomoc dnešních českých studentů Ukrajině zmítané válkou a zdůraznili potřebu dialogu v dnešní společnosti ovlivněné dezinformacemi a válečným konfliktem.

Stovky lidí se i přes špatné počasí sešly na Albertově k připomínce výročí 17. listopadu z let 1939 a 1989. U pamětní desky připomínající místo, odkud vyšla studentská demonstrace v roce 1989, zapalují svíčky. Atmosféra je poklidná.

Málokdo by tušil, že po více než 30 letech od listopadu bude snaha razit jeden správný názor, o některých věcech se lidé na veřejnosti raději nebudou bavit a za slova bude hrozit i vyhazov z práce. pic.twitter.com/ulF5O9xf2l — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 17, 2022

Předseda hnutí ANO a kandidát na prezidenta Andrej Babiš dnes ráno po 08:00 položil květiny u pamětní desky 17. listopadu, který se podle něj pojí se svobodou vyjadřování názorů nebo možností cestovat. Několik lidí na Babiše při pokládání květin křičelo.

Babiš podle svých slov přišel vzdát úctu lidem, kteří bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně demonstrantům, kteří byli na Národní třídě zmláceni komunistickou policií. „Sedmnáctý listopad pro mě v první řadě znamená svobodu pohybu, žádné výjezdní doložky, dále svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat,“ řekl novinářům.

Bývalý premiér nezakrývá svou komunistickou minulost. Byl jsem však řadový člen strany, nebyl jsem nijak aktivní, uvedl. K údajné spolupráci s komunistickou státní bezpečností dodal, že pracoval v podniku zahraničního obchodu a jako takový byl StB sledovaný. Nikdy ale nic nepodepsal, zopakoval dnes. Soud mu podle jeho slov dal třikrát zapravdu.

K výročí 17. listopadu se Babiš vyjádřil ráno také na svém twitterovém účtu: „Málokdo by tušil, že po více než 30 letech od listopadu bude snaha razit jeden správný názor, o některých věcech se lidé na veřejnosti raději nebudou bavit a za slova bude hrozit i vyhazov z práce,“ napsal. Na místě novinářům řekl, že by na výročí 17. listopadu na Národní třídu chodil i v případě zvolení prezidentem. Zároveň by chtěl zlepšit komunikaci s vládou například o ekonomických problémech nebo energetické krizi.

Květiny s Babišem položili i místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Schillerové se v době sametové revoluce narodil syn a 17. listopad pro ni znamená přechod z nesvobodného světa ke svobodě. Havlíček zmínil význam 17. listopadu jako dne studentstva.

Už v předchozích letech dorazil šéf ANO k Pamětní desce 17. listopadu vždy ráno, loni ještě za tmy. Chtěl se tak zřejmě vyhnout setkání se svými kritiky. Babiš v minulosti opakovaně čelil při oslavách 17. listopadu protestům veřejnosti. Lidé na něj křičeli a pískali, obviňovali ho ze zneuctění pietního místa a připomínali mu jeho údajnou spolupráci s StB. V roce 2018, kdy Babiš pokládal květiny na Národní třídě 17. listopadu už krátce po půlnoci, vyhodili lidé Babišovu kytici do koše.

Letos bylo na místě jen několik jednotlivců, kteří na Babiše pokřikovali v souvislosti s jeho komunistickou minulostí a údajné spolupráci s StB. Na jednom transparentu se objevilo heslo: „Květiny od STBáků a normalizačních komunistů tady nechceme“.

Milí přátelé,



sedmnáctý listopad je jedním z nejvýznamnějších dnů v historii naší země... pic.twitter.com/yfemMUDoYE — Petr Fiala (@P_Fiala) November 17, 2022

Dvojité výročí 17. listopadu připomíná nacistickou i komunistickou totalitu a nesamozřejmost i křehkost svobody a demokracie. Ukazuje na to, že je třeba o svobodu a demokracii pečovat, řekl dnes na pražské Národní třídě premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj si je naprostá většina mladých lidí vědoma významu svobody a demokracie. To je pro celou českou společnost naděje, že si je zachováme, dodal.

Fiala připomněl odpor studentů proti nacistické okupaci v roce 1939 i sametovou revoluci proti komunistickému režimu v roce 1989. „Sedmnáctý listopad je v mnoha směrech svátkem mladých lidí. Byli to studenti, kdo se postavili nacistické okupaci, byli to studenti, kteří spustili v roce 1989 ten řetěz událostí,“ řekl.

„Vím, že jsou pro mladé lidi svoboda a demokracie samozřejmost, ale současně jsou si vědomi jejich hodnoty,“ uvedl premiér. Podle něj je pro zachování demokracie důležité, aby v ni věřili právě mladí. Fiala vyjádřil přesvědčení, že naprostá většina mladých lidí takové hodnoty zastává.

Podle Fialy je v současnosti víc než dřív patrný význam svobody. „Teď, kdy nedaleko nás je válka, musíme o svobodu, demokracii pečovat,“ řekl. Varoval, že v Česku působí proruská dezinformační scéna, která se snaží zdejší obyvatele znejistit.

Fialu ale nezneklidňují protesty, které se proti jeho vládě dnes chystají. „I protesty a vyjadřování radikálních názorů patří k demokracii. To mě nezneklidňuje, naopak to ukazuje sílu naší demokracie,“ řekl. Podle něj je demokracie kritickou diskusí, při níž ale lidé musí dodržovat zákonná pravidla.

Premiér dorazil na Národní třídu společně s dalšími lídry koalice Spolu Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). U památníku 17. listopadu 1989 ho vítal potlesk, ale i výkřiky „Fiala je kolaborant“.

Fiala se na Národní třídě setkal také se studentskými aktivisty, kteří v uplynulých dnech organizovali vysokoškolskou stávku za klima. Odmítl ale jejich kritiku, že kabinet dělá málo pro ochranu klimatu. „Respektuji vaši nespokojenost, vnímám ji. Vláda v této věci není lhostejná, dělá kroky, postupujeme kupředu. Jsme přesvědčeni, že pro to děláme hodně a tak rychle, jak můžeme, abychom si s klimatickou změnou poradili,“ řekl.

Před 33 lety statisíce lidí vyslovilo svůj názor na komunistický režim. Režim, který měl přetrvat na věčné časy, skončil. Demokracie ale není samozřejmostí. Potřebuje lidi, kteří se za ni postaví i v těžších dobách.

Každý, kdo si váží svobody, by měl o demokracii pečovat. ❤️✌️ pic.twitter.com/IsMNxFF0Xb — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 16, 2022