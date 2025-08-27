Na pražské Letné dokončují dělníci velké šapitó pro představení Cirque du Soleil
27. 8. 2025 – 18:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na pražské Letné dokončují dělníci velké bílé šapitó pro představení Kurios-Kabinet kuriozit artistické skupiny Cirque du Soleil, která se tam odehrají od 3.září do 12. října.
Práce začaly na začátku srpna, dnes desítky pracovníků za přítomnosti pozvaných novinářů vztyčovaly 120 podpěrných tyčí. V šapitó zbývá do prvního představení instalovat sedačky a v jeho okolí postavit další stany.
"Instalace začíná značením, které zahrnuje stavební práce, aby bylo místo rovné a splňovalo požadavky na výstavbu infrastruktury. Značkovací tým poté zmapuje celé místo připravené k instalaci a upevní všechny kotevní body používané k uchycení šapitó. Odtud začíná instalace. Nejprve se vztyčí vysoké stožáry, po nichž následuje zvedání šapitó. Plátno se položí na zem, ručně se sváže a připevní ke kopuli, která se nejprve zvedne motory. Odtud se ručně za pomoci nosných tyčí zvedne poslední část šapitó," popsal práce šéf stavby David Constantineau.
Šapitó je vysoké 19 metrů na výšku a má průměr 52 metrů. Stan je podepřen čtyřmi stožáry, každý z nich je vysoký 25 metrů. Stavba šapitó s kapacitou 2500 diváků trvá sedm dní a jeho demontáž tři dny.
Představení Kurios-Kabinet kuriozit nabídne show plnou imaginace, akrobacie, poezie, umění, humoru, kostýmů a hudby. Projekt spojil pět desítek umělců z 21 zemí a měl premiéru v Montrealu v roce 2014. Autorem a režisérem hry je Michel Laprise, který získal za své umění řadu ocenění. Kromě režírování představení pro Cirque du Soleil spolupracoval v minulosti například na přípravě Eurovision Song Contest nebo na turné zpěvačky Madonny.
Cirque du Soleil patří mezi přední představitele takzvaného nového cirkusu, který mísí cirkus, tanec, hudbu, divadlo, výtvarné umění a film. Nejznámějším českým novocirkusovým souborem je Cirk La Putyka, jehož principálem je Rostislav Novák mladší.
Náročná představení Cirque du Soleil si v minulosti vyžádala i oběti z řad účinkujících. Ve Spojených státech zemřel v roce 2018 po pádu na scéně akrobat během představení v Tampě na Floridě ve chvíli, kdy byl zavěšený v popruzích. Zřítil se z výšky asi šesti metrů. Smrtelný úraz utrpěla v roce 2013 v Las Vegas po pádu z výšky také jedna z akrobatek.