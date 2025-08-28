Nedají si pokoj! Vdaná moderátorka: "Pozvání na večeře a seznámení mi chodí neustále"
28. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Někteří svůdníci se nezastaví před ničím a v manželovi nevidí překážku.
Pohledná a sympatická moderátorka Alexandra Mynářová si nenechala ujít finále soutěže Muž roku.
A o čem jiném si s ní pak mohli novináři promluvit, když se o atmosféru starala sestava šarmantních pánů, kteří se všichni snažili předvést to nejlepší, co v nich bylo?
Jasně, že se mluvilo o mužích.
Alex má na svůj protějšek docela specifické požadavky: „Měl by být inteligentní. Měl by i dobře vypadat. Měl by mít charisma, protože krása je pomíjivá, ale charisma zůstává. Musí mít nějaké kouzlo. To něco,“ prozradila pro eXtra.cz.
Jeden fyzický atribut jí ale přeci jen imponuje: „Mě zajímá hlas. Muž by měl mít trošku drsnější, mužský, možná i lehce chraplavý hlas,“ svěřila se.
Vypočítávání preferencí se ale samozřejmě pohybovalo v čistě hypotetické rovině. Alex je vdaná a manžel prý veškeré požadavky s přehledem splňuje.
Tato skutečnost ale prý ani v nejmenším neodradí zástup ctitelů, kteří to na půvabnou moderátorku zkouší prakticky neustále.
„Chodí mi různá pozvání na večeře, na skleničku, na seznámení, ale je všem známé, že mám manžela, takže nejsem ta ideální partie,“ uvedla.
Jasně, Alex vypadá výborně, však fanouškům padala čelist, když se nedávno předvedla v plavkách. Ale svého muže nejen roku, ale celého života, už našla. Svůdníci si mohou nechat zajít.