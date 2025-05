Na konci už to nebylo nic moc, prášky přestaly pomáhat, přiznal Lauko

20. 5. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Útočník Jakub Lauko se po jednozápasové pauze a zranění v obličeji vrátil do sestavy českého týmu na mistrovství světa v Herningu proti Německu a po jeho skončení přiznal, že v závěru mu už prášky proti bolesti přestaly pomáhat.

I tak se ale hráč Bostonu podílel na výhře 5:0 gólem při německé přesilové hře,

"První dvě třetiny to docela šlo, chodil jsem do nějakých soubojů, nijak mě to neomezovalo, ale ve třetí třetině jsem cítil, že mi prášky moc nepomáhají a ke konci už to nebylo nic moc. Jsem rád, že jsme vyhráli a že Vlady udržel nulu. A že jsem mohl pomoct týmu," řekl Lauko.

Pětadvacetiletý útočník odstoupil z duelu proti Maďarsku kvůli vyhození dolní čelisti z kloubu. Následně proti Kazachstánu nenastoupil, ale hned druhý den začal trénovat s ochrannou mřížkou na helmě. Zopakoval si tak zkušenosti z minulé sezony. "Dostal jsem bruslí do obličeje, asi měsíc a půl jsem si střihl s mřížkou. Takže jsem na to možná víc zvyklý než jiní, ale s plexim se hraje lépe," podotkl.

Nováček na seniorském mistrovství světa má ale stále problémy se stravou. "Teď poslední dva dny už jsem se mohl najíst. Včera večer a dnes ráno už to šlo normálně. Předchozí dny to bylo horší, to jsem tu pusu nemohl moc otevřít. Teď si asi zajdu na polévku a nechám si jídlo nakrájet a namixovat, protože to není nic moc," přiznal Lauko.

Ke gólu v oslabení mu pomohl i nekvalitní led, na kterém před ním upadl německý kapitán Moritz Seider. "Viděli jste, že není dobrý, v hale je vedro, nestačí to pořádně zamrznout. Teď to pomohlo nám. Byl jsem ve správný moment na správném místě," dodal Lauko v krátkém rozhovoru s novináři.