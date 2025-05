A je to venku! Krásná Domi Alagia přestala skrývat novou lásku. Co na to bývalá?

20. 5. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Spekulace se tentokrát ukázaly jako pravdivé, půvabná Domi Alagia se dala dohromady s Pájou ze Survivoru!

Drby mají tu kouzelnou vlastnost, že je zpravidla někdo popře, ale čas od času se ukážou jako čistá pravda. A právě to se stalo v případě drbu, že se známá influencerka a modelka Domi Alagia dala dohromady s Pavlem Tóthem, vysportovaným elegánem, kterého si můžete pamatovat hlavně z oblíbené reality show Survivor.

Dvojice se poprvé potkala v jiné reality show, totiž Love Island, kde si ale nakonec kolem krku nepadli. Po Pájově návratu ze Survivoru spolu ale začali trávit víc času a samozřejmě se hned začalo spekulovat, jestli v tom není něco víc. Pája s Domi se nejdřív ostýchali poskytnout detailnější komentář, ale pravdu nakonec nepřímo provařila sama Domi.

Jiná účastnice Love Islandu, Viktorie Wojciková totiž přišla na sociálních sítích s videem, v němž obvinila Domi z porušení "girl code", tedy nepsaného pravidla, že se nechodí s bývalými kamarádek. Protože Pájova bývalá Yeni Cao je právě Domiina kamarádka. A Viktorii to vadilo proto, že sama onen girl code respektovala a rozhodla se nechodit s Honzou Michálkem, ačkoliv k sobě měli blízko, právě proto, že se jednalo o bývalého partnera Domi.

Pokud už se vám z tohohle milostného pětiúhelníku zatočila hlava, nebojte, důležité je, že Domi na video zareagovala způsobem, který prakticky potvrdil novou lásku s Pájou: „Já si myslím, že tahle situace mezi mnou a Pájou je úplně rozdílná než situace mezi tebou a Honzou. Taky protože s Honzou jsme spolu chodili tři roky, měli jsme fakt vážný vztah,“ uvedla na TikToku.

„Mezi tím, co Yeni a Pája spolu byli měsíc a vlastně jsem se s Pájou znala už od prvního dne na Love Islandu, ještě než Yeni přišla. Yeni hned potom, co se rozešla s Pájou, si našla přítele a jsou šťastní. Samozřejmě mě to mrzí kvůli nějakému girl code, ale nemyslím si, že tyhle dvě situace by se měly porovnávat,“ dodala.

A co už bylo každému jasné, pak už jen potvrdila společná účast obou nově zamilovaných na turnaji MMA Oktagon 71, kde už nic neskrývali a nemohli se od sebe odlepit.

Komentář nakonec dodala i zmíněná Yeni Cao, tedy Pájova bývalá: „Já jsem si všimla, že je tady určitá tenze a bylo nejednou zmíněno moje jméno. Takže abych to upravila na pravou míru… Já to Pájovi a Domi hrozně přeju. Doufám, že spolu budou šťastní a nemám důvod, proč bych jim to nepřála. Domi mi napsala, všechno je v pořádku, my jsme úplně v pohodě,“ uvedla, aby uklidnila zbytečné vášně.