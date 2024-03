Na konci roku by mělo být na dálnici D35 rozestavěno 64 km, nyní se staví 32 km

Na konci letošního roku by mělo být na dálnici D35 rozestavěno 64 kilometrů silnice. Stavba by tak podle premiéra Petra Fialy (ODS) měla patřit k největším stavbám tohoto typu ve střední Evropě. Fiala to dnes řekl při kontrolním dnu na stavbě úseku D35 z Hořic na Jičínsku do Sadové na Hradecku.

Dálnice D35 má propojit západ a východ České republiky a bude severní alternativou k přetížené dálnici D1. "D35 je z tohoto hlediska naprosto zásadní komunikace," řekl Fiala. Aktuálně jsou z D35 v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji rozestavěné čtyři úseky o celkové délce 31,5 kilometru. Do konce roku by Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chtělo rozestavět dalších pět úseků o celkové délce 32,5 kilometru. Nejbližším zahajovaným úsekem by měl být v dubnu 7,6 kilometru dlouhý úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí v Pardubickém kraji. Jako poslední by měla mezi lety 2025 až 2030 přijít na řadu stavba úseků Opatovec - Staré Město a Staré Město - Mohelnice na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje. Stát předpokládá jejich výstavbu formou takzvaného PPP projektu, tedy ve spolupráci se soukromým kapitálem. "Musíme hledat financování nejen ze státního rozpočtu a evropských prostředků, ale třeba i za pomoci soukromého kapitálu. Právě forma PPP je pro dopravní stavby docela vhodná," řekl Fiala. V samotném Královéhradeckém kraji ŘSD plánuje, že úsek od Úlibic u Jičína po Hradec Králové postaví do konce roku 2028. Úsek D35 mezi Sadovou a Hořicemi na Jičínsku ŘSD začalo stavět loni v listopadu, hotový má být do konce roku 2025. Úsek z Hořic do Úlibic u Jičína a obchvat Úlibic by ŘSD podle aktuálních plánů chtělo začít stavět v roce 2025 a otevřít v roce 2028. Se zahájením stavby úseku mezi Sadovou a Hradcem Králové ŘSD počítá letos a s dokončením v roce 2027. Příští týden firmám končí termín pro odevzdání nabídek na stavbu. Stavební povolení na úsek však napadli rozkladem obec Všestary a dva občané z všestarské částí Bříza. Jejich námitky se zejména týkají hluku z budoucí dálnice v místní části Bříza. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla by rozkladová komise ministerstva dopravy měla stavební povolení potvrdit. V případě budoucího překročení hlukových limitů je podle něj ŘSD připraveno protihlukové stěny u Všestar dostavět. Úsek z Úlibic do Turnova, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku silnice I/35, která se vyhne obcím. Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. Zatím je z D35 hotových několik vzájemně nepropojených částí.