Na filmový festival do Karlových Varů přiletěl Russell Crowe

Australský herec a hudebník Russell Crowe odpoledne přiletěl do Karlových Varů. V pátek převezme na zahájení 57. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na karlovarském letišti přistál okolo 15:40. Pak se odjel ubytovat do hotelu Pupp.

Na twitteru devětapadesátiletý Crowe ještě z letadla zachytil pohled na nedalekou Andělskou Horu s otázkou „Kde teď jsem?“. O chvíli později, když se ubytoval v Karlových Varech, poznamenal: „Můj Bože, Karlovy Vary jsou nádherné“. Už dříve na svém účtu Crowe lákal na koncert své kapely v Karlových Varech: „Toto je bezplatný koncert. Není potřeba žádný lístek. Poslední představení turné. Zvedni zadek a nasedni na autobus,“ láká Crowe, který má bezmála 2,9 milionu sledujících jen na twitteru.

Karlovy Vary is gorgeous pic.twitter.com/hLZILjm4yB — Russell Crowe (@russellcrowe) June 28, 2023

Herce Russella Crowea lidé uvidí v pátek před slavnostním zahájením festivalu na červeném koberci. Večer pak vystoupí s kapelou Indoor Garden Party před hotelem Thermal.

Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Russella Crowea historický dobrodružný snímek Petera Weira Master & Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Crowe pochází z novozélandského Wellingtonu, od dětství však žije v Austrálii. Hereckou kariéru započal v šesti letech účinkováním v televizi a divadle. Od roku 1989 hrál nejprve v australských filmech The Crossing, Důkaz nebo Roomper Stomper. Získal dvě ceny Australské filmové akademie – za výkon ve vedlejší roli ve snímku Důkaz a jako Cenu pro nejlepšího herce za film Roomper Stomper.

V roce 1995 se poprvé představil v americkém snímku, westernu Sama Raimiho Rychlejší než smrt společně s Genem Hackmanem, Sharon Stoneovou a Leonardem DiCapriem. Uznání kritiky a přízeň širokého publika získal krátce na to za svůj výkon v roli policisty Buda Whitea v oscarovém snímku L. A. - Přísně tajné. Za film Insider: Muž, který věděl příliš mnoho byl poprvé nominován na cenu americké akademie Oscar a také na Zlatý glóbus.

Celosvětovým hitem se stalo historické drama Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.