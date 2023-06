Obranná smlouva s USA prošla prvním čtením, její zamítnutí SPD neprosadila

Poslanecká sněmovna dnes dala šanci česko-americké obranné smlouvě. Opoziční hnutí SPD neprosadilo její zamítnutí už v prvním čtení a dohodu teď posoudí ve zkrácené lhůtě zahraniční a branný výbor. Poslanecké schvalování čeká ujednání pravděpodobně ještě v červenci. Debata začala v úvodním kole už v úterý.

Pro zamítnutí smlouvy hlasovali jen přítomní poslanci SPD a tři zástupci opozičního hnutí ANO. Tento návrh lídra SPD Tomia Okamury podpořilo 16 ze 152 přítomných poslanců. Proti jich bylo 119, a to včetně většiny přítomných členů klubu ANO.

Sněmovna pak zkrátila na návrh zpravodaje Marka Ženíška (TOP 09) lhůtu pro projednání smlouvy v obou výborech na 20 dnů. Znamená to, že sněmovna by mohla rozhodnout o svém souhlasu s ratifikací dohody ještě na červencové schůzi. Hnutí ANO neprosadilo její posouzení také v ústavně-právním výboru. Senát bude hlasovat o svém souhlasu se smlouvou na schůzi 13. července, příslušný výbor horní komory její přijetí doporučil.

Poslanci SPD se snažili projednávání dohody zbrzdit už při úterním schvalování programu nynější schůze, které trvalo skoro osm hodin. „Není to smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a USA, ale je to v podstatě jednostranná smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice,“ zopakoval dnes Okamura argumenty hnutí proti smlouvě. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) před poslanci znovu zdůraznila, že dohoda nedává americkým ozbrojeným silám právo pobývat na českém území. Pobyt by vždy musela schválit vláda nebo parlament, pak by se právní postavení amerických vojáků řídilo obrannou smlouvou, uvedla.

Dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany dnes prošla v @snemovna prvním čtení a já se těším na pokračování diskuse ve výborech. Jednali jsme dlouhé hodiny, trpělivě jsem odpovídala a reagovala na otázky. Jsem ráda, že se pro podporu DCA souhlasně vyjádřila většina hnutí… pic.twitter.com/ZIXMjYAQDY — Jana Černochová (@jana_cernochova) June 28, 2023

„Hnutí ANO by nikdy nepodpořilo jakýkoli dokument, který by znamenal přítomnost jakýchkoli cizích vojsk na našem území nebo výstavbu cizích vojenských základen,“ řekl dnes bývalý ministr obrany a nynější předseda branného výboru Lubomír Metnar (ANO). Severoatlantická aliance je podle něho zárukou české bezpečnosti a smlouvy s aliančními partnery ji do budoucna posilují.

Poslanci SPD dnes opět odmítali pobyt cizích vojáků v Česku a volali po celostátním referendu o dohodě. „V roce 1968 zvací dopis podepisoval Vasil Biľak, v roce 2023 zvací dopis podepisuje ministryně obrany Jana Černochová,“ řekl již v úterý Okamura. „Hnutí SPD nechce na českém územím žádné cizí vojáky. Ani ruské, ani americké, ani čínské, ani indické,“ uvedl dnes Karel Sládeček. Jeho kolega z hnutí Jan Hrnčíř (SPD) se pozastavoval nad desetiletou platností smlouvy bez možnosti výpovědi. „Stáváme se vazaly,“ řekl další z poslanců SPD Radovan Vích.

Demonstrace, kterou svolala v úterý na Malostranské náměstí SPD, se zúčastnilo pouze několik pár desítek lidí.

Poslanec ODS Karel Krejza reagoval na kritická vyjádření slovy, že smlouva nezakládá nic, o čem zástupci SPD hovořili. Podle Michala Zuny (TOP 09) Česko dohodu potřebuje, aby zajistilo svou bezpečnost a suverenitu. Bez ní by země mohla být v budoucnu ohrožena ruskou agresí, varoval. Černochová také zdůraznila, že smlouva nepovede k rozmístění zbraní hromadného ničení v Česku. „Česko je vázáno smlouvou o nešíření jaderných zbraní,“ řekla.