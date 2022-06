Na covid se testují jen lidé s příznaky, nakažených je mnohem víc, myslí si Dušek

Na covid-19 se v současné době testují jen lidé s vážnějšími příznaky, nakažených je reálně mnohem víc, kteří se do statistik nedostanou, řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Novinářům to ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) řekl po dnešní tiskové konferenci Českého statistického úřadu. Na podzim doufá v to, že zůstane současná varianta omikron, u které dobře funguje očkování a nakažení většinou mají lehčí příznaky.

Od pondělí každý den do statistik ÚZIS přibylo přes 1000 nově pozitivně testovaných. Podle Duška ukazují jen to, kolik lidí se testuje. „To číslo není objektivním odrazem toho, kolik je nakažených. Teď se testuje velmi málo, takže většina zachycených má nějaký vážný důvod být testován,“ uvedl. Buď mají podle něj vážné příznaky nebo byli s nakaženým v kontaktu.

„Nejsou to plošné testy, takže skutečný počet nakažených bude významně vyšší,“ dodal s tím, že v době plošného testování byly odhady na zhruba dvou až 2,5 násobek reálně nakažených proti skutečně otestovaným.

Očekává, že se počty pozitivních testů budou z týdne na týdne zdvojnásobovat možná dva nebo tři týdny. V Portugalsku, které má zhruba stejný počet obyvatel, se další vlna začala zvedat na začátku května, kulminovala 7. června na téměř 7000 případů za den a od té doby klesá. Toto pondělí tam bylo pozitivních asi 1700 testů. Podobně roste počet případů také v Rakousku či Německu.

Podle Duška je v současné době zásadnější sledovat počty hospitalizací, zejména s těžkým průběhem, který nebyl pozitivně testovaný před příjmem do nemocnice. „Počty příjmů do nemocnic začaly narůstat, ale zatím to nejsou těžké průběhy,“ dodal. Před deseti dny bylo hospitalizovaných 87, v pondělí tento týden 150. Lidí ve vážném stavu je sedm, před deseti dny byl jeden.

Subvarianta koronaviru omikron BA.5 je sice podle Duška nakažlivější, ale i podle zahraničních dat nevykazuje vážnější příznaky. Po několika měsících u ní už méně chrání prodělání nemoci nebo očkování před nákazou, vakcíny ale fungují dál proti úmrtí nebo nutnosti hospitalizace s vážným průběhem.

Proto ministerstvo zdravotnictví doporučuje lidem na 65 let a chronicky nemocným, aby se před podzimem nechali přeočkovat.

„Nějaký koronavirus ale tady prostě zůstane. To nejlepší, co si můžeme přát, je, aby tady zůstal právě omikron, protože na něj opravdu fungují vakcíny a opravdu dlouhodobě trvá ochranný efekt proti vážnému průběhu,“ dodal.

V případě nových variant jsou podle Duška odhady hodně složité. Zatím to podle něj vypadá tak, že virus mutuje k vyšší nakažlivosti a méně vážným projevům nemoci. Očekávat je ale nutné souběh s chřipkovou epidemií.