Myslíte, že je u nás drahé bydlení? Tenhle člověk pracuje v Británii a žije ve Španělsku. Je to levnější
12. 1. 2026 – 15:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Odejít z Londýna, přestěhovat se k moři a přesto dál pracovat v britské metropoli? Třiatřicetiletý Ethan Spibey dokazuje, že i takový životní paradox může dávat ekonomicky i lidsky smysl. Z Barcelony dnes létá za prací do Londýna, utrácí méně peněz a tvrdí, že nikdy nežil lépe.
Opustit Londýn, prodat dům a odstěhovat se k moři zní jako sen. V případě Ethana Spibeyho to ale není útěk před prací ani romantická pauza od reality. Třiatřicetiletý Brit se sice přestěhoval do Barcelony, zároveň ale dál pravidelně létá do Londýna za byznysem. Přesto tvrdí, že dnes žije levněji, klidněji a s výrazně lepší kvalitou života než kdykoli předtím.
Ethan se loni v květnu přestěhoval do katalánské metropole se svým manželem Sorenem Scharfem. Změna nepřišla ze dne na den. Už v prosinci 2024 skončil s klasickou prací od devíti do pěti, kde působil jako PR ředitel, a postupně začal plánovat nový životní model, který by mu dával větší svobodu.
O půl roku později pár prodal svůj dvojdomek v londýnském Lewishamu a vyměnil ho za mezonetový penthouse v Barceloně. Nájem je vyjde zhruba na 49 tisíc korun měsíčně, zatímco splátky hypotéky v Londýně se pohybovaly okolo 72 tisíc korun. Už samotné bydlení tak znamenalo citelnou úlevu.
Po přestěhování si Ethan založil vlastní firmu zaměřenou na školení v oblasti komunikace. Pracuje pro klienty po celém Spojeném království, mezi nimiž jsou velké instituce i neziskové organizace. Firma má sice oficiální sídlo v Londýně, ale většinu práce zvládá na dálku ze Španělska. Do Británie se vrací jen na osobní schůzky, obvykle dvakrát až třikrát do měsíce.
Do Londýna levněji než z okolí města
Barcelona pro Ethana nebyla krokem do neznáma. Ve městě dříve studoval, pravidelně se sem vracel a plynně mluví španělsky. Před stěhováním si proto pečlivě spočítal, zda je nový život logisticky zvládnutelný. Zásadní roli hrála dostupnost letů a jejich cena. Do Londýna totiž z Barcelony létá zhruba 25 spojů denně.
Za zpáteční letenku obvykle zaplatí kolem 1 700 korun a nikdy nepřesáhl hranici 2 900 korun. To je méně než jeho dřívější měsíční vlaková jízdenka, která ho stála přibližně 3 500 korun. Samotné dojíždění považuje za překvapivě jednoduché. Cesta na letiště mu zabere zhruba půl hodiny a let trvá přibližně dvě hodiny. Celkově je podle něj dojíždění méně stresující než každodenní cestování z širšího okolí Londýna.
Nižší výdaje, víc času a úplně jiný život
Největší rozdíl ale Ethan vidí v běžných životních nákladech. Jídlo, potraviny i stravování v restauracích jsou v Barceloně výrazně dostupnější. Zatímco v Londýně nebylo reálné jít na večeři a vejít se do 2 300 až 2 900 korun, v okolí jejich bydliště stojí oběd pro dva zhruba 900 korun. Výdaje za potraviny podle něj klesly dramaticky, zatímco kvalita jídla je znatelně vyšší. To, co dříve běžně utratili měsíčně kreditní kartou, dnes nepřesahuje ani polovinu původní částky.
Po více než dvanácti letech v Londýně cítil, že potřebuje změnu tempa. Nový život mu přinesl nejen finanční úlevu, ale i něco, co považuje za zásadní – čas. Zkrátil pracovní týden na čtyři dny, víc se hýbe, tráví víc času s přáteli a má pocit, že má konečně kontrolu nad vlastním životem. Větší svoboda sice znamená i větší zodpovědnost, ale podle něj je to cena, která za to stojí.
Jedinou drobnou nevýhodou nového režimu je plný pas. Kvůli častému létání musel řešit expresní vyřízení nového cestovního dokladu, protože ten starý byl během pár let zaplněný razítky. I to ale bere s nadhledem. Pro Ethana je to jen malá daň za život, který mu místo stresu nabízí rovnováhu, svobodu a pocit, že si konečně vybírá vlastní cestu.