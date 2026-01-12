Lékaři varují: tento volně prodejný lék může zhoršit dýchání a vytvořit závislost
12. 1. 2026 – 15:18 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nosní sprej dokáže ulevit během několika minut, ale při dlouhodobém používání se z něj může stát nenápadný problém. Odborníci varují, že běžné volně prodejné přípravky mohou při nadužívání vést k závislosti, zhoršení dýchání i dlouhodobému poškození nosní sliznice.
Nosní sprej patří k nejběžnějším lékům v domácích lékárničkách. Sáhneme po něm při rýmě, alergii nebo nachlazení a očekáváme rychlou úlevu. Právě tahle okamžitá účinnost ale skrývá problém, o kterém se mluví překvapivě málo. Stále víc odborníků upozorňuje, že běžné dekongestivní nosní spreje mohou při nesprávném používání vést k dlouhodobým potížím a vzniku závislosti. A nejde zdaleka jen o problém jedné země.
Výzkumy i zkušenosti lékárníků ukazují, že miliony lidí po celém světě používají nosní spreje déle, než je doporučeno. Přestože jsou tyto přípravky volně prodejné, nejsou určeny k dlouhodobému užívání. Varování o maximální délce používání často zapadá mezi drobným textem na obalu nebo v příbalovém letáku – a mnoho lidí ho jednoduše ignoruje nebo si jeho význam neuvědomuje.
Jak vzniká skrytá závislost
Problém se týká především nosních sprejů obsahujících látky jako xylometazolin nebo oxymetazolin. Tyto složky stahují cévy v nosní sliznici, čímž rychle uvolňují dýchací cesty. Pokud se ale používají déle než zhruba sedm dní, může se objevit takzvané zpětné ucpání nosu. Sliznice po odeznění účinku oteče ještě víc než předtím a pocit neprůchodnosti se zhorší.
Uživatel pak instinktivně sáhne po další dávce spreje. Úleva přijde, ale jen krátkodobě. Postupně se vytváří bludný kruh, kdy je sprej potřeba stále častěji, někdy i několikrát denně. Nejde o závislost v klasickém smyslu slova, ale o fyzickou závislost nosní sliznice na účinku léku.
Typickými příznaky jsou trvale ucpaný nebo tekoucí nos, tlak v dutinách, bolesti hlavy, poruchy spánku a úzkost při představě, že sprej není po ruce. U některých lidí se objevuje i snížený nebo zcela ztracený čich. V těžších případech může dlouhodobé poškození sliznice vést až k nutnosti chirurgického zákroku.
Příběhy, které se opakují po celém světě
Ilustrativním příkladem je příběh třicetileté ženy, která začala nosní sprej používat už v dětství a dnes se bez něj nedokáže normálně fungovat. Sprej je pro ni první věcí po probuzení a poslední před usnutím. Ucpaný nos v ní vyvolává úzkost a pocit dušení, kvůli kterému se vyhýbá jídlu i běžným společenským situacím, pokud nemá lék u sebe.
Za spreje utratí v přepočtu zhruba 900 korun měsíčně a v minulosti se stalo, že kvůli nim vyrazila na dlouhou cestu autem uprostřed noci. Přestože si všímá výpadků čichu a má obavy z dlouhodobých následků, okamžitá úleva je pro ni silnější než strach z budoucích problémů.
Po zveřejnění podobných příběhů se ozývají tisíce dalších lidí s téměř totožnými zkušenostmi. Někteří popisují měsíce trvající úplné ucpání nosu, jiní panické stavy, pokud sprej zapomenou doma. Společným jmenovatelem je překvapení, že něco tak běžného a volně dostupného může způsobit tak vážné potíže. Odborníci upozorňují, že veřejnost často netuší, že dlouhodobé používání spreje problém neřeší, ale naopak prodlužuje. Průzkumy mezi lékárníky ukazují, že značná část pacientů o rizicích vůbec neví a že upozornění na obalech nejsou dostatečně výrazná.
Cestou ven bývá postupné vysazování dekongestivních sprejů a přechod na alternativy, které závislost nezpůsobují. Patří mezi ně steroidní nosní spreje, výplachy solným roztokem, inhalace páry nebo mechanické nosní pásky. Vysazení ale nebývá snadné a často vyžaduje trpělivost i odborné vedení.
Závěrem je dobré připomenout, že nosní spreje nejsou nepřítel. Při krátkodobém použití mohou výrazně ulevit a zlepšit kvalitu života během nachlazení nebo alergie. Problém nastává ve chvíli, kdy se z rychlé pomoci stane každodenní berlička. Číst příbalové informace, respektovat doporučenou dobu užívání a nebát se poradit s lékárníkem nebo lékařem může ušetřit měsíce nepříjemných potíží – a někdy i dlouhé roky závislosti, která začala zcela nevinně.