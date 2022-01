Poslanci se budou zabývat tlakem Mynáře na policejního prezidenta Švejdara

Sněmovní bezpečnostní výbor se bude zabývat údajným tlakem hradního kancléře Vratislava Mynáře na policejního prezidenta Jana Švejdara.

Mynář měl na Švejdara tlačit, aby vyměnil policejního ředitele ve Zlínském kraji Jaromíra Tkadlečka. Uvedl to dnes Deník N, podle kterého Mynář o Tkadlečkovu výměnu žádal opakovaně, Švejdar ji odmítl. Mynář na dotazy Deníku N neodpověděl.

„Je potřeba vyslat signál komukoliv, kdo by chtěl takto nestandardně ovlivňovat personální složení policie, protože má v nějakém regionu nějaké zájmy,“ citoval Deník N předsedu výboru Pavla Žáčka. Žáček předpokládá, že poslanci se budou na záležitost ptát Švejdara, kancléřovo pozvání na jednání výboru neplánuje.

Předseda výboru pokládá Mynářovy žádosti podle serveru za nestandardní, podobně se vyjádřil místopředseda výboru Jiří Mašek z opozičního klubu ANO. „Takový člověk by do personálních věcí neměl zasahovat, to je věc policejního prezidenta,“ sdělil Deníku N.

Hradní kancléř se podle zdrojů Deníku N nejprve pokoušel o Tkadlečkovu výměnu prostřednictvím tehdejšího ministra vnitra Jana Hamáčka. Následně se s tímto požadavkem podle serveru opakovaně obrátil na Švejdara sám.

Deník N uvedl, že Švejdar mu opakované žádosti o výměnu zlínského policejního ředitele Tkadlečka potvrdil. Na otázku, zda směřovaly přímo od Mynáře, nechtěl policejní prezident odpovídat.

Proč Mynář o Tkadlečkovu výměnu usiloval, není jasné, napsal server. Kancléř čelí stíhání pro podezření z poškozování finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu kvůli šestimilionové dotaci na dostavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Mynář odmítá, že by spáchal trestný čin, své stíhání považuje za nestandardní a ovlivněné tlakem médií.