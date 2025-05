Muž na Bulovce s podezřením na nebezpečnou nákazu je ve stabilizovaném stavu

17. 5. 2025 – 11:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pacient přijatý v pátek do pražské Fakultní nemocnice Bulovka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve stabilizovaném stavu.

Je to občan USA, který se pohyboval v oblasti afrického Konga. Výsledky testů, které určí typ nákazy, budou zřejmě dnes odpoledne, vzorky nemocnice poslala do berlínského Institutu Roberta Kocha. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.

Mluvčí zdůraznila, že informace médií o nákaze ebolou nebo horečkou marburg jsou jen spekulace. "V tuto chvíli není známo, o jaký konkrétní druh nákazy se jedná," uvedla.

Muž, kterého na Bulovku zdravotníci převezli z nemocnice Tábor, je v pražské nemocnici umístěn v bioboxu. Tento hermeticky uzavřený prostor má vlastní vzduchotechniku a zařízení na sterilizaci odpadních vod, zdravotníci do něj vstupují v ochranném obleku a při odchodu se dezinfikují v dekontaminační komoře.

Fakultní nemocnice Bulovka přijala pacienta s podezřením na nebezpečnou nákazu v pátek večer. V táborské nemocnici, odkud ho v ochranném vaku převezla sanitka, večer hasiči a zdravotníci provedli dezinfekci. Záchranáři, kteří s mužem před hospitalizací přišli do nechráněného kontaktu, budou až do výsledků testů v karanténě, uvedla Česká televize (ČT). Pokud by testy ukázaly nákazu, začnou hygienici hledat lidi, kteří byli v Česku s Američanem v kontaktu.

Infekční klinika Bulovky je jediným civilním zařízením v Česku, které může o pacienty s vysoce nakažlivými infekcemi pečovat, uvedla před měsícem při nácviku příjmu takových pacientů primářka Hana Roháčová. Zatím tam ale pobývali jen lidé s podezřením na takovou infekci.

Ebola a marburg patří mezi krvácivé horečky, kterých je více než desítka typů, třeba i horečka dengue nebo žlutá zimnice. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Virus v Africe způsobil několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Marburg má smrtnost 88 procent a bývá řazen do stejné skupiny filovirů. Na rozdíl od eboly však proti marburgu neexistuje antivirová léčba ani vakcína.