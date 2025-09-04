Muchová prohrála s Osakou, Siniakovou čeká semifinále čtyřhry, Vondroušová odstoupila
4. 9. 2025 – 14:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Karolína Muchová se na letošním US Open zastavila ve čtvrtfinále, když po více než dvouhodinové bitvě podlehla Japonce Naomi Osace 4:6, 6:7.
Česká tenistka přitom předvedla odvážný výkon – statečně čelila tvrdým úderům soupeřky, několikrát dokázala smazat manko a ve druhém setu si vybojovala tie-break. V rozhodujících chvílích ale Osaka potvrdila zkušenosti a pevné nervy.
Muchová se nevzdávala ani při nepříznivém stavu, několikrát dokázala publikum zvednout skvělými výměnami a prokázala, že se po zdravotních problémech vrací do špičkové formy. Osaka naopak potvrdila svou pověst grandslamové šampionky a po čtyřech letech si opět zahraje o titul v New Yorku.
Siniaková s Townsend míří do semifinále
Radost českým fanouškům dělá Kateřina Siniaková, která po boku americké partnerky Taylor Townsendové smetla dvojici Venus Williamsová / Leylah Fernandezová 6:1, 6:2. Česko-americký pár předvedl dominantní výkon a dnes od 18:00 našeho času nastoupí semifinálový duel proti nasazené čtyřce – Elise Mertensové a Veronice Kudermetovové.
Vondroušová odstoupila kvůli zranění
Do čtvrtfinálových bojů už bohužel nezasáhne Markéta Vondroušová, která musela kvůli problémům s kolenem odstoupit před utkáním proti světové dvojce Aryně Sabalence. Sabalenka tak postoupila do semifinále bez boje, zatímco česká hráčka se bude soustředit na doléčení zranění.