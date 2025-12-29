Rusko podle Putina pokračuje v plánu dobýt čtyři ukrajinské regiony
29. 12. 2025 – 17:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko pokračuje ve svém plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které z části okupuje, a ve svém tažení postupuje.
Vyplývá to z dnešního prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina, který podle agentur také tvrdil, že ukrajinská armáda ustupuje podél celé frontové linie. Kyjev se k jeho výrokům zatím nevyjádřil a podobná prohlášení nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.
"Úkol osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti se plní postupně, v souladu s plánem speciální vojenské operace," řekl dnes Putin podle agentury Interfax na jednání s velením ruských ozbrojených sil. Použil přitom termín "osvobození", kterým Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských měst nebo obcí. Souslovím "speciální vojenská operace" Rusko nazývá svou invazi do sousední země, která trvá už téměř čtyři roky. Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti.
"Vojska (jednotlivých) skupin s jistotou postupují vpřed a prolamují obranu nepřítele. Jednotky ukrajinské armády ustupují všude, na celé linii bojových střetů," řekl šéf Kremlu, který dále armádě nařídil pokračovat v invazi.
Ruský generálplukovník Michail Teplinskij mezitím podle agentury Reuters Putinovi sdělil, že ruské síly se blíží k ukrajinskému městu Záporoží. "Frontové jednotky se nacházejí asi 15 kilometrů od jižního okraje Záporoží," prohlásil ruský velitel.
Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov podle Reuters na jednání s Putinem prohlásil, že Rusové v letošním roce dobyli 6460 kilometrů čtverečních ukrajinského území, včetně 334 obcí. Pro srovnání: český kraj Vysočina má rozlohu 6796 kilometrů čtverečních. Agentura Reuters upozornila, že tvrzení Gerasimova nemohl nezávisle ověřit.
Kyjev na nejčerstvější výroky z Moskvy ohledně vývoje bojů nereagoval. Ukrajinská agentura Unian dnes s odvoláním na projekt DeepState, který je považovaný za blízký ukrajinské armádě, napsala, že ruští vojáci postupují ve městě Myrnohrad v Doněcké oblasti a u města Huljajpole v Záporožské oblasti. Rusko nedávno oznámilo dobytí obou těchto měst, což následně ukrajinský generální štáb popřel, dodal Unian.
Zatímco na východě Ukrajiny pokračují boje mezi ruskými a ukrajinskými silami, na Západě pokračuje úsilí tuto válku ukončit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli jednal na Floridě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, podle něhož na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Zelenskyj za ně dnes označil otázku území a Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupuje Rusko.
Někteří evropští lídři hovoří o pokroku v jednání a přiblížení se k míru. Rusko dává najevo, že o konci války dál uvažuje v kontextu dosažení vlastních cílů, mezi něž patří připojení části ukrajinského území.
Rusko má nyní pod kontrolou zhruba pětinu Ukrajiny včetně Krymu, který nelegálně anektovalo v roce 2014. Na Donbasu okupuje zhruba 90 procent území a v Záporožské a Chersonské oblasti kolem 75 procent. Všechny tyto regiony požaduje celé.