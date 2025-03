Mongolský prezident v pražské zoo pokřtil hříbě koně Převalského. Klisna dostala jméno Dagina, což znamená Nebeská víla.

Mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch dnes v pražské zoo pokřtil hříbě koně Převalského.

Klisna, která se narodila 27. února letošního roku, získala jméno Dagina. Prezident Chürelsüch s ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem v pondělí podepsali memorandum, které se týká ochrany divokých velbloudů. Chürelsüch je v České republice od neděle do středy. V pondělí se setkal s prezidentem Petrem Pavlem, dnes dopoledne zahájil výstavu Čingischán v Národním muzeu.

Bobek provedl prezidenta mongolskou expozicí Gobi pro koně Převalského, kterou zahrada otevřela loni v březnu v horní části areálu. Poté následoval samotný křest. Chürelsüch vybral jméno Dagina, což znamená Nebeská víla. Podle pravidel jméno muselo letos začínat na písmeno D.

V pondělí podepsali Bobek a Chürelsüch memorandum mezi Zoo Praha a mongolským ministerstvem pro životní prostředí a klimatickou změnu o ochraně divokých velbloudů. Ty by měla zahrada získat do chovu. Zároveň se stane výhradní evropskou institucí, která povede jejich ochranu.

Dnes pokřtěné hříbě koně Převalského je 256. hříbě pražského chovu. Jeho matkou je sedmiletá klisna Victorie II, narozená v chovné stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově. Je to její druhé hříbě. Otcem je devítiletý Granola pocházející z belgického Han-sur Lesse, který je v Praze od roku 2017. Jeho prvním hříbětem byla v roce 2023 Barunka narozená na Dívčích hradech.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila návrat druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. Na něm se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 34 koní.