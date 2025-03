Svůdná Karolína Krézlová mění image: Nová prsa a tmavší vlasy

Jak slibovala, tak učinila. A s novou barvou vlasů i vylepšeným dekoltem je skoro k nepoznání.

Karolína Krézlová, kterou si můžete pamatovat z oblíbené reality show Survivor 2023, už delší dobu hlásila, že ji dobrodružství v džungli rozhodilo poprsí, že se svým dekoltem není spokojená a že dříve nebo později přijde čas na nápravu.

A nakonec to bylo spíš dříve než později. Prozradila, že se rozhodla podstoupit zákrok zvaný MIA Femtech. Jedná se o velmi moderní proceduru, která je v porovnání se starými chirurgickými praktikami minimálně invazivní, ale úplně zadarmo si ji nedopřejete: Vyjde zhruba na čtvrt milionu korun.

„Udělají vám centimetrovou dírku v podpaží, kde vám strčí přístroj, který vám nafoukne to místo v prsu, které se vyfouklo. Do toho místa vám dají hrozně měkoučký materiál, který to místo vyplní. Zákrok trvá tak deset minut, chvilku si tam poležíte, za dvě hodiny je člověk doma a za týden už normálně sportuje,“ popsala Karolína pro eXtra.cz

Před zákrokem prý ze samého strachu nemohla dospat, ale teď vzkazuje, že to bylo úplně zbytečné, protože výsledek vypadá zcela přirozeně a sama by ani nedokázala říct, kde přesně má vlastně implantáty a kde vlastní prsa. A několik hodin po operaci už byla normálně v provozu, což je u starších metod rychlost naprosto utržená od reality.

„Rozhodla jsem se, že chci celkově vypadat přirozeněji,“ prohlásila ještě Karolína, čímž narážela na ztmavení vlasů, kterým doprovodila augmentaci prsou. A výsledek se rozhodně vydařil, Karolíně to mimořádně sluší, jak se můžete podívat zde.

Ani před plastikou na tom ale nebyla zle, nemyslíte?