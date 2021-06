Mohou pozdější zásluhy vyvážit temnou minulost?

Historická fakta hovoří jasně: V rakouském Salcburku je 13 ulic stále ještě pojmenovaných po mužích, kteří se vážně zapletli s nacistickým režimem.

Přitom jde vesměs o významné osobnosti. Je mezi nimi například spoluzakladatel Salcburského festivalu Heinrich Damisch, dirigent Herbert von Karajan, sochař Josef Thorak nebo automobilový konstruktér Ferdinand Porsche.

Poradní grémium historiků vydalo doporučení, aby se v těchto případech názvy ulic změnily. Přidat vysvětlující tabulku nestačí: Pojmenování ulice je pocta, která rozhodně nepřísluší nacistům ani těm, kdo z nich měli výrazný prospěch – bez ohledu na jejich dřívější či pozdější zásluhy.

Nyní je na tahu vedení města, tomu se ale do změn příliš nechce. Sociálnědemokratický náměstek salcburského primátora Bernhard Auinger prohlásil, že politici musí nyní zhodnotit, jak se tito lidé po skončení nacistické éry chovali a co pro město udělali. To již dává tušit, že pro přejmenování ulice Ferdinand-Porsche-Strasse nebo náměstí Herbert-von-Karajan-Platz se s největší pravděpodobností nenajde politická většina. Vypadá to, že se nakonec přece jen všechno vyřeší přídavnou tabulkou, v nejlepším případě se alibisticky vyberou názvy podle méně známých osobností.

V městském archivu je již k dispozici seznam třinácti jmen, která by mohla připadat v úvahu pro nové pojmenování ulic. Mezi nimi je deset žen, například umělkyně Helene von Taussigová, kterou nacisté zavraždili, nebo malířka Irma Rafaela Toledová, která se jako židovka musela před nacisty skrývat.

Přejmenovat ulice nově podle žen přitom vůbec není špatný nápad: V Salcburku jsou v současné době pojmenovány pouze podle sedmatřiceti žen, zato podle šestačtyřiceti členů NSDAP, poznamenává rakouský Der Standard.