Modlete se a pomáhejte uprchlíkům, kázal František v Marseille

Papež zdůraznil, že běženci, kteří riskují své životy na moři, aby se dostali do Evropy, „nejsou invazí“, píše agentura AFP.

Mše na zaplněném stadionu se účastnilo 60 000 až 70 000 věřících.

Ve svém proslovu papež naléhal na věřící, aby nepodlehli „smutným vášním“, mezi které hlava katolické církve započítala skepsi, rezignaci či cynismus.

Pope Francis blasted the treatment of migrants as "bargaining chips" on Friday in the Mediterranean port of Marseille amid a new influx of would-be refugees from Africa that has sparked backlash from some of Europe’s increasingly anti-migrant leaders. pic.twitter.com/A5bGC88wCp