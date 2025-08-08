Dnes je pátek 8. srpna 2025., Svátek má Soběslav
Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních 10 let

8. 8. 2025 – 16:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července nejvíc za posledních deset let.

Lymskou boreliózou se nakazilo přes 3000 lidí, klíšťovou encefalitidou 372, uvedl na sociální síti X Státní zdravotní ústav (SZÚ). Loni lékaři diagnostikovali za celý rok více než 4000 případů boreliózy a 670 encefalitidy. Česko patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat, nakazí ročně nejvíc lidí, častější jsou jen v Pobaltí.

Obě nemoci se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U boreliózy jim často předchází červená skvrna v místě kousnutí klíštětem, takzvané erythema migrans. "Pozor, erythema nemusí být někdy vůbec přítomno. Pak borelióza může být bezpříznaková nebo přejde do dalších fází," uvedl k tomu dnes na sociální síti X Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. "Používejte repelenty, noste dlouhé oblečení. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédněte. Klíště co nejdříve a správně odstraňte," doplnil. SZÚ v brožuře doporučuje pohybovat se hlavně po cestách, nevstupovat do trávy či křoví.

Nemoci přenášené klíšťaty mohou mít i závažné následky. U encefalitidy může jít o poruchy paměti, soustředění, únavu nebo obrnu. Vzácně může být onemocnění smrtelné, zejména u starších nebo jinak oslabených osob. Borrelióza může postihnout klouby, nejčastěji kolena, nebo způsobit zánět mozkových blan či obrnu lícního nervu.

Nákaz od klíšťat v posledních letech přibývá, podle odborníků to souvisí i s oteplováním, které hmyzu umožňuje žít i ve vyšších nadmořských výškách a díky vyšším teplotám přežívat větší část roku.

Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním, z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno lidem nad 50 let. Proti častější borelióze by očkování mohlo být dostupné v příštích letech. Podle informací na webu výrobce z února letošního roku budou na konci roku známá data ze třetí fáze testování.

Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Klíšťová encefalitida 355 565 687 715 774 856 594 710 509 670 372
Lymská borelióza 2913 4694 3939 4724 4105 3710 2831 3517 3270 4031 3057

zdroj: SZÚ - ISIN, *do konce července

