Prezident Petr Pavel se dnes v Lánech setkal se zástupci inovativních firem
20. 8. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes v parku lánského zámku ocenil při setkání se zástupci inovativních firem a projektů jejich odhodlání i odvahu.
Mezi hosty z celé země byli zástupci firem zaměřených na vzdělávání, energetiku i robotiku. Dále těch, jež se věnují využití technologií pro podporu duševního zdraví dětí, vývoji zdravotnických pomůcek s využitím AI či hydroponickému pěstování zeleniny na střechách hal. Všechny tyto projekty mají velký sociální přesah, uvedl Pavel. Letos se konalo setkání podruhé, první byl loni také v Lánech.
"Někdy nám chybí trochu pozitivní pohled na svět, odvaha, odhodlání, tak zrovna vy tyto vlastnosti reprezentujete a dáváte jasný protiklad té náladě, která se u nás bohužel v posledních letech tak trochu zabydluje," řekl desítkám představitelům firem Pavel.
Cílem setkání je ocenění, podpora, ale také možnost inovátorů navázat nové spolupráce. Zástupci firem byli též z oborů informačních technologií, automatizace, digitalizace, ale také třeba potravinářství nebo lesnictví. "My jsme začínali s naším start-upem už na střední škole a dlouhou dobu jsme si něco budovali u nás doma v pokojíčku, asi dva roky to vlastně nikoho nezajímalo. A teď jsme se dostali do pozice, kdy můžeme být tady a můžeme i třeba s panem prezidentem se na chvíli potkat, je to velká inspirace do budoucna," řekl ČTK Šimon Falta, spoluzakladatel roudnické společnosti IQstat, kterou má se společníkem Šimonem Kalou.
Start-up je zaměřený na vývoj chytrých zařízení a softwaru pro optimalizaci spotřeby elektřiny v domácnostech. "Cítím velké nedostatky v digitalizaci," doplnil Falta. Některé týmy, které pracují pro velké státní instituce, nejsou podle něj dostatečně kompetentní. Podle Kaly komplikuje rozvoj inovací časté prodlužování termínů a nejistota ohledně jejich dodržování.
Tereza Nalezená z firmy Salát na střeše, která působí v Liberci, dnes prezidentovi předala i ukázku svého projektu střešních hydroponických farem, který vychází z jejího doktorského studia na Technické univerzitě v Liberci. Věnovala se opatřením pro snížením negativních vlivů halové výstavby na krajinu, sídla a společnost. "Tyto střešní hydroponické farmy mají potenciál ozelenit velké střechy hal, výhodou oproti klasické zelené střeše je, že je to lehké a dá se to instalovat ihned a nejen že to tu střechu ochladí a ozelení, ale také to má ekonomický přínos z produkce," řekla inovátorka.
Filip Kamák ze společnosti Ucko, která vytvořila vzdělávací platformu zaměřenou na on-line přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy, novinářům řekl, že impulsem pro založení platformy byla situace při distančním vzdělávání v době pandemie covidu. "Asi jako každý start-up narážíme hodně na bariéru, co se týče administrativy," doplnila jeho kolegyně Veronika Hývnarová.
Inovátory podporuje například modernizační iniciativa ČESKO.plus, která také usiluje o legislativní změny a nastavení dobrého prostředí. Podle jejího zakladatele Radima Ivana je klíčové, aby výsledky práce start-upových firem nekončily na hranicích České republiky, ale aby pro ně bylo přirozené fungovat celoevropky.