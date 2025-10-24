Mladší skoro o třicet let! Slavný herec sbalil mladičkou slečnu: "Potkali jsme se při natáčení"
24. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Věkový rozdíl se nedá přehlédnout, ale zdá se, že vztah oběma náramně vyhovuje.
Zkušený a oblíbený herec Jiří Ployhar ve filmech a seriálech často ztvárňuje gaunery a záporáky. Však buďme upřímní, má na to zkrátka obličej. Ale ještě za většího zlosyna ho musí brát dvacetiletí studenti, kterým vyfoukl potenciální partnerku.
Jiří svou slabost pro mladší ženy nijak neskrývá. A i kdyby snad chtěl, stejně by nemohl, protože je zkrátka a dobře očividná: Herci táhne na padesát, předchozí přítelkyni bylo třicet.
Oproti jeho nové lásce se ale pořád jednalo o zralou dámu. Jiřího současná přítelkyně by si za oceánem totiž sotva mohla dát pivo.
„Je mladší o osmadvacet let,“ přiznal Ployhar pro deník Super na premiéře filmu Cukrkandl.
Partnerka se jmenuje Laura a mluví slovensky. Jejich vztah byl prý nejdřív pouze pracovní, pak ale přeskočila jiskra: „Poznali jsme se při natáčení jednoho debutového filmu a pracovala tam v produkci,“ prozradil Ployhar.
„Koukali jsme po sobě, ale balit mě začal on,“ ujasnila Laura.