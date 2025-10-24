Dnes je pátek 24. října 2025., Svátek má Nina
24. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Mladší skoro o třicet let! Slavný herec sbalil mladičkou slečnu: "Potkali jsme se při natáčení"
zdroj: Profimedia.cz
Věkový rozdíl se nedá přehlédnout, ale zdá se, že vztah oběma náramně vyhovuje.

Zkušený a oblíbený herec Jiří Ployhar ve filmech a seriálech často ztvárňuje gaunery a záporáky. Však buďme upřímní, má na to zkrátka obličej. Ale ještě za většího zlosyna ho musí brát dvacetiletí studenti, kterým vyfoukl potenciální partnerku.

Jiří svou slabost pro mladší ženy nijak neskrývá. A i kdyby snad chtěl, stejně by nemohl, protože je zkrátka a dobře očividná: Herci táhne na padesát, předchozí přítelkyni bylo třicet.

Oproti jeho nové lásce se ale pořád jednalo o zralou dámu. Jiřího současná přítelkyně by si za oceánem totiž sotva mohla dát pivo.

Je mladší o osmadvacet let,“ přiznal Ployhar pro deník Super na premiéře filmu Cukrkandl.

Partnerka se jmenuje Laura a mluví slovensky. Jejich vztah byl prý nejdřív pouze pracovní, pak ale přeskočila jiskra: Poznali jsme se při natáčení jednoho debutového filmu a pracovala tam v produkci,“ prozradil Ployhar.

„Koukali jsme po sobě, ale balit mě začal on,“ ujasnila Laura.

