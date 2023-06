Aktualizováno: Mitsotakis má na dosah druhý mandát, jeho strana drtivě vyhrála řecké volby

Konzervativní strana Nová demokracie (ND) expremiéra Kyriakose Mitsotakise drtivě vyhrála dnešní parlamentní volby v Řecku a zajistila si většinu v parlamentu, ukazují neúplné oficiální výsledky po započítání více než dvou třetin volebních okrsků. Podle údajů na webu listu Kathimerini se zisk ND ustálil kolem hodnoty 40,4 procenta, což by vzhledem k výsledkům ostatních stran stačilo na 157 křesel ve 300členném legislativním sboru. Krajně levicová strana SYRIZA na druhém místě ztrácela na vítěze přes 20 procentních bodů.

Mitsotakis tak míří ke druhému funkčnímu období poté, co Řecko vedl od roku 2019 do května, kdy se v zemi konaly první letošní parlamentní volby. Po těch se nepodařilo sestavit vládu, když ND těsně na většinu nedosáhla, nyní jí ovšem pomáhá uplatnění nového volebního zákona, který posiluje pozici vítěze voleb. Mitsotakis během předchozích čtyř let u moci provedl svou zemi pandemií covidu-19 a připsal si jisté ekonomické úspěchy, které přispěly k obratu řeckého hospodářství po dluhové krizi z konce první dekády tohoto století. Zároveň ale čelí kritice kvůli skandálu s odposlechy politiků, novinářů a vysokých státních úředníků a v souvislosti s tvrdou imigrační politikou. Výsledkem okolo 40 procent hlasů by Mitsotakis prakticky zopakoval své zisky z květnových voleb i z hlasování v roce 2019, na druhé straně dnes pokračoval propad premiéra z let 2015 až 2019 Alexise Tsiprase a jeho partaje SYRIZA. Ta si před čtyřmi lety připsala 31,5 procenta, téměř kompletní výsledky dnešních voleb jí přisuzovaly necelých 18 procent. Do parlamentu míří také sociálnědemokratická strana PASOK s 12 procenty a dalších pět stran včetně řeckých komunistů. Pátým nejsilnějším uskupením bude zřejmě nová strana Sparťané, kterou média označují za nástupce neonacistického uskupení Zlatý úsvit. Mohlo by vás zajímat Řecku budou vládnout konzervativci. Premiér Mitsotakis je dovedl k volebnímu vítězství

Žádná partaj nechce sestavit vládu, Řecko do nových voleb povede přechodný kabinet

Řekové jdou v neděli k volbám - letos už podruhé