Místo poukázek dostanou ti nejchudší peníze. Není ale jasné kdo

Příspěvky na živobytí budou lidé zase dostávat v penězích namísto současných poukázek. Rozhodli o tom poslanci, kteří většinou podpořili návrh hnutí ANO. Do dalšího kola schvalování ale prošel i návrh opozice. Liší se v určení lidí, kteří budou mít na peníze právo.

Výsledná podoba novely o pomoci v hmotné nouzi tak bude zřejmě kompromisem mezi oběma předlohami. Připravit by jej měl sněmovní sociální výbor, který se nyní bude oběma návrhy zabývat.

Výplata příspěvku v hmotné nouzi ve formě poukázek byla přijata s účinností od loňského prosince, důvodem byla snaha zamezit zneužívání dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si mohou koupit potraviny, základní drogistické potřeby, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby a oděvy, nikoli cigarety nebo alkohol.

V praxi se ukázalo, že povinné poukázky zvýšily byrokracii a přinesly některým lidem problémy. Navíc podle kritiků někteří nemajetní potraviny pořízené za poukázky přeprodávají za sníženou cenu, aby se dostali k penězům. Kritici poukazovali na to, že za poukázky nelze nakupovat v obchodech v malých obcích a nelze jimi zaplatit nájem nebo pobyt ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Vít Rakušan (STAN) doporučoval kvůli snížení administrativy nahradit poukázky bankovními kartami.

Důchodci, nebo "zvláštní případy"

Plně peněžitá dávka by se podle obou předloh měla vrátit lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Zákonodárci ANO chtějí dát výjimku ještě lidem s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidem, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, a lidem s omezenou svéprávností. Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech "hodných zvláštního zřetele".

Novela skupiny poslanců z KDU-ČSL, Pirátské strany, ČSSD a TOP 09 počítá s tím, že poukázky by neměli už dostávat lidé s plným invalidním důchodem, lidé starší 68 let a lidé, kterým úřady ustanovily opatrovníka. Autoři chtějí zrušit poukázky také pro postižené lidi, kteří pobírají příspěvek na péči kvůli středně těžké závislosti, těžké závislosti a úplné závislosti na pomoci druhých, a pro pečovatele o postižené lidi.