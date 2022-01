Místo, kde si zuby nechají opravit leda hororové postavy

Pokud máte strach ze zubaře, rozhodně se vyhněte rodinné zubní klinice v americkém Birminghamu. Tedy spíš tomu, co z ní po dvaceti letech od opuštění zbylo.

Zubní klinika své dveře naposledy zavřela začátkem tisíciletí a vše v ní zůstalo tak, jako by si její lékaři a pacienti jen odskočili na oběd. Až na to, že na opuštěná zubařská křesla, sádrové odlitky zubů či fotografie úsměvů na policích a stolech už dvě desítky let tiše sedá prach.

Hororovou atmosféru ještě umocňuje fakt, že se začala propadat část střechy budovy, takže vedle pavučin a prachu ještě na opuštěná křesla padají hrudky střešního zateplení a zdí. Strašidelné snímky pořídil fotograf vystupující pod pseudonymem Abandoned Southeast.