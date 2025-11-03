Míša Ochotská u soudu: Exmanžel chce snížit alimenty. Už zase
3. 11. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Bývalý manžel a někdejší profesionální tenista považuje výživné, které platí, za přehnané.
Moderátorka Michaela Ochotská se už brzy dočká dalšího potomka. Kvůli tomu prvnímu, synovi Andrému, se ale pořád nemůže zbavit táhlých sporů s exmanželem, bývalým profesionálním tenistou Lukášem Rosolem.
Rosol totiž už potřetí žádá soud o snížení výživného, které musí Ochotské platit.
Alimenty mu nejdřív vyměřili na 65 tisíc, pak snížili na 50 tisíc, pak na nynějších 35 tisíc měsíčně. I to ale Rosol považuje za příliš.
„Je neúměrně vysoká. Za ty roky mám spoustu důvodů, proč ho změnit,“ uvedl bývalý tenista pro Blesk.
Výživné si představuje tak, že by platil „normální výživné, které odpovídá tomu, co syn za své koníčky utratí“.
Rosol si sice během aktivní kariéry přišel na pořádný balík, časy se ale prý mění: „Máme přírůstek do rodiny, skončil jsem profi kariéru, mám vyměněnou kyčel, nejsem zaměstnán, momentálně nemám uplatnění v práci. Je to pro nás neúnosné,“ prohlásil.
S Ochotskou se prý snažil dohodnout mimosoudně, ale nešlo to. Sama moderátorka se k věci nechtěla nijak zvlášť vyjadřovat, promluvil ale její právní zástupce Petr Kausta: „Otec dítěte tvrdí, že mu příjmy výrazně poklesly. Ač již ukončil profesionální kariéru, neplatí částku tak vysokou, aby muselo dojít ke snížení výše výživného,“ domnívá se.
Bruntálský soud nedošel k žádnému verdiktu: „Dohoda není reálná a vypadá to, že budeme pokračovat,“ prohodila Ochotská.
Úplný konec sporů je tak, zdá se, v naprostém nedohlednu.