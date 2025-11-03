Počasí tento týden: Konečně krásný podzim, jasno a teplo

Dnes je pondělí 3. listopadu 2025., Svátek má Hubert
Právě začínající týden se zdá ideální k výletům a vycházkám za podzimními krásami.

Dnes, v pondělí, by ráno mohlo na Moravě, Slezsku a jihovýchodní polovině Čech pršet. Jinak by se měly vyskytovat jen místy přeháňky, k ránu pak ojediněle mlhy. Přes den by na Moravě a Slezsku mělo stále ještě trochu pršet, srážky budou ale postupně slábnout, až zmizí docela. V noci bude 10 až 6 °C, přes den 9 až 13 °C.

V úterý už pršet nebude. Místo plačících oblaků vyhlížejte jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. V noci by mohlo mrznout: Čekáme teploty od 2 do -2 °C. Přes den 10 až 14 °C.

Ve středu bude opět jasno až polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. V noci možná opět mráz: 3 až -1 °C. Přes den 11 až 15 °C.

Ve čtvrtek znovu jasno až polojasno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, ojediněle mírné mrholení. V noci 3 až -1 °C, přes den 11 až 15 °C.

V pátek se trochu zatáhne, čekejte zataženo až oblačno. Místy mlhy. Ojediněle by mohlo mrholit a v noci se oteplí: Čekáme 8 až 4 °C. Přes den 7 až 12 °C.

O víkendu se slunce zase schová. Nebe bude zatažené až oblačné, ojediněle mrholení nebo déšť. 

