Ministr odvolal šéfku nemocnice Na Bulovce, prý kvůli 'závažným zjištěním'

Lukáš Grygar, syn slavného popularizátora vědy a astrofyzika Jiřího Grygara, se s kamarádkou Adélou Hrivnákovou vlastně jen dobře bavil. A tak trochu omylem a taky trochu naschvál vznikl text, který popisuje absurditu života v informační éře. Jejich video se v mžiku rozšířilo internetem, jako když spadne lavina. Taková odezva ukazuje, že se jim podařilo trefit do černého. Požádali jsme proto Lukáše, aby podrobně popsal, co je spolu s Adélou inspirovalo, co je trápí a čemu věří. Zveřejňujeme jeho vyjádření tak, jak ho zaslal. více